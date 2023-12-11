https://ria.ru/20231211/vizit-1915029088.html

"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину

"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину - РИА Новости, 11.12.2023

"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину

Читатели Daily Express иронично отнеслись к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, заявив, что он может туда сбежать после окончания... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:41

2023-12-11T11:41

2023-12-11T11:41

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украина

россия

владимир зеленский

хавьер милей

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели Daily Express иронично отнеслись к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, заявив, что он может туда сбежать после окончания конфликта с Россией."Он ищет безопасное убежище, где смог бы спрятать свои деньги после того, как украинцы его вышвырнут", — предположил emphathy."Украинцы его не вышвырнут. Он сам скорее сбежит. Его ждет судьба Муссолини, если украинцы его поймают", — добавил Marshallhall."Зеленский должен быть в отчаянии, если отправился в Аргентину за деньгами, <…>, хотя, может быть, он искал убежище, куда позже сможет сбежать", — отметил the challenger."Это тур с протянутой рукой", — сыронизировал Alfred the Adequate."Зеленский стал похож на тех, кто стучит в дверь и собирает на благотворительность. Хавьеру Милею (новому президенту Аргентины. — Прим. ред.) даже не стоило открывать дверь, претворившись, что никого нет дома", — выразил Klington warrior свое мнение.Ранее Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

https://ria.ru/20231211/mask-1915007877.html

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в мире, аргентина, украина, россия, владимир зеленский, хавьер милей