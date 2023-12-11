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"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину - РИА Новости, 11.12.2023
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11:41 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vizit-1915029088.html
"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину
"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину - РИА Новости, 11.12.2023
"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину
Читатели Daily Express иронично отнеслись к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, заявив, что он может туда сбежать после окончания... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:41
2023-12-11T11:41
в мире
аргентина
украина
россия
владимир зеленский
хавьер милей
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели Daily Express иронично отнеслись к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, заявив, что он может туда сбежать после окончания конфликта с Россией."Он ищет безопасное убежище, где смог бы спрятать свои деньги после того, как украинцы его вышвырнут", — предположил emphathy."Украинцы его не вышвырнут. Он сам скорее сбежит. Его ждет судьба Муссолини, если украинцы его поймают", — добавил Marshallhall."Зеленский должен быть в отчаянии, если отправился в Аргентину за деньгами, &lt;…&gt;, хотя, может быть, он искал убежище, куда позже сможет сбежать", — отметил the challenger."Это тур с протянутой рукой", — сыронизировал Alfred the Adequate."Зеленский стал похож на тех, кто стучит в дверь и собирает на благотворительность. Хавьеру Милею (новому президенту Аргентины. — Прим. ред.) даже не стоило открывать дверь, претворившись, что никого нет дома", — выразил Klington warrior свое мнение.Ранее Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
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в мире, аргентина, украина, россия, владимир зеленский, хавьер милей
В мире, Аргентина, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Хавьер Милей
"Ищет убежище": британцы высмеяли визит Зеленского в Аргентину

Читатели DE назвали визит Зеленского в Аргентину туром с протянутой рукой

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели Daily Express иронично отнеслись к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину, заявив, что он может туда сбежать после окончания конфликта с Россией.
"Он ищет безопасное убежище, где смог бы спрятать свои деньги после того, как украинцы его вышвырнут", — предположил emphathy.
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"Украинцы его не вышвырнут. Он сам скорее сбежит. Его ждет судьба Муссолини, если украинцы его поймают", — добавил Marshallhall.
"Зеленский должен быть в отчаянии, если отправился в Аргентину за деньгами, <…>, хотя, может быть, он искал убежище, куда позже сможет сбежать", — отметил the challenger.
"Это тур с протянутой рукой", — сыронизировал Alfred the Adequate.
"Зеленский стал похож на тех, кто стучит в дверь и собирает на благотворительность. Хавьеру Милею (новому президенту Аргентины. — Прим. ред.) даже не стоило открывать дверь, претворившись, что никого нет дома", — выразил Klington warrior свое мнение.
Ранее Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
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