https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области - РИА Новости, 11.12.2023
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:04
2023-12-11T11:04
2023-12-11T11:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В числе награжденных - мобилизованные и добровольцы, проявившие особую смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, а также принимающие активное участие в патриотических мероприятиях в родном регионе. Многие разделили этот торжественный момент со своими семьями и детьми. "Вы прошли сложный путь, смело сражались за безопасность и суверенитет нашей страны, показали пример храбрости. Гордимся вами. Приятно видеть вас в кругу семьи. Уверен, ваши дети восхищаются вашими поступками, стойкостью и мужеством", – сказал ветеранам СВО Артамонов. У бойцов спросили, сталкивались ли они с какими-либо сложностями на линии соприкосновения в плане обеспечения, и нет ли вопросов с помощью семьям. Военнослужащие поблагодарили за достойную помощь фронту, отметив, что гуманитарная помощь от Липецкой области вызывает чувство гордости. Бойцам приходит все необходимое вплоть до спутниковых телефонов и генераторов и всегда вовремя, без задержек. Что касается поддержки родных, то здесь тоже все отлажено на высшем уровне. На все просьбы реагируют быстро и помогают.
https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В числе награжденных - мобилизованные и добровольцы, проявившие особую смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, а также принимающие активное участие в патриотических мероприятиях в родном регионе. Многие разделили этот торжественный момент со своими семьями и детьми.
"Вы прошли сложный путь, смело сражались за безопасность и суверенитет нашей страны, показали пример храбрости. Гордимся вами. Приятно видеть вас в кругу семьи. Уверен, ваши дети восхищаются вашими поступками, стойкостью и мужеством", – сказал ветеранам СВО Артамонов.
У бойцов спросили, сталкивались ли они с какими-либо сложностями на линии соприкосновения в плане обеспечения, и нет ли вопросов с помощью семьям. Военнослужащие поблагодарили за достойную помощь фронту, отметив, что гуманитарная помощь от Липецкой области вызывает чувство гордости. Бойцам приходит все необходимое вплоть до спутниковых телефонов и генераторов и всегда вовремя, без задержек. Что касается поддержки родных, то здесь тоже все отлажено на высшем уровне. На все просьбы реагируют быстро и помогают.
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки