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Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области - РИА Новости, 11.12.2023
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Липецкая область
 
11:04 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области - РИА Новости, 11.12.2023
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:04
2023-12-11T11:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В числе награжденных - мобилизованные и добровольцы, проявившие особую смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, а также принимающие активное участие в патриотических мероприятиях в родном регионе. Многие разделили этот торжественный момент со своими семьями и детьми. "Вы прошли сложный путь, смело сражались за безопасность и суверенитет нашей страны, показали пример храбрости. Гордимся вами. Приятно видеть вас в кругу семьи. Уверен, ваши дети восхищаются вашими поступками, стойкостью и мужеством", – сказал ветеранам СВО Артамонов. У бойцов спросили, сталкивались ли они с какими-либо сложностями на линии соприкосновения в плане обеспечения, и нет ли вопросов с помощью семьям. Военнослужащие поблагодарили за достойную помощь фронту, отметив, что гуманитарная помощь от Липецкой области вызывает чувство гордости. Бойцам приходит все необходимое вплоть до спутниковых телефонов и генераторов и всегда вовремя, без задержек. Что касается поддержки родных, то здесь тоже все отлажено на высшем уровне. На все просьбы реагируют быстро и помогают.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области

© Фото : Игорь Артамонов/TelegramВетераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона Во славу земли Липецкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Игорь Артамонов/Telegram
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В числе награжденных - мобилизованные и добровольцы, проявившие особую смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, а также принимающие активное участие в патриотических мероприятиях в родном регионе. Многие разделили этот торжественный момент со своими семьями и детьми.
© Фото : Игорь Артамонов/TelegramВетераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона Во славу земли Липецкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Игорь Артамонов/Telegram
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой
"Вы прошли сложный путь, смело сражались за безопасность и суверенитет нашей страны, показали пример храбрости. Гордимся вами. Приятно видеть вас в кругу семьи. Уверен, ваши дети восхищаются вашими поступками, стойкостью и мужеством", – сказал ветеранам СВО Артамонов.
У бойцов спросили, сталкивались ли они с какими-либо сложностями на линии соприкосновения в плане обеспечения, и нет ли вопросов с помощью семьям. Военнослужащие поблагодарили за достойную помощь фронту, отметив, что гуманитарная помощь от Липецкой области вызывает чувство гордости. Бойцам приходит все необходимое вплоть до спутниковых телефонов и генераторов и всегда вовремя, без задержек. Что касается поддержки родных, то здесь тоже все отлажено на высшем уровне. На все просьбы реагируют быстро и помогают.
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Вчера, 10:49
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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