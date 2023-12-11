https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html

Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области

Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области - РИА Новости, 11.12.2023

Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области

Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:04

2023-12-11T11:04

2023-12-11T11:04

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона "Во славу земли Липецкой", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В числе награжденных - мобилизованные и добровольцы, проявившие особую смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, а также принимающие активное участие в патриотических мероприятиях в родном регионе. Многие разделили этот торжественный момент со своими семьями и детьми. "Вы прошли сложный путь, смело сражались за безопасность и суверенитет нашей страны, показали пример храбрости. Гордимся вами. Приятно видеть вас в кругу семьи. Уверен, ваши дети восхищаются вашими поступками, стойкостью и мужеством", – сказал ветеранам СВО Артамонов. У бойцов спросили, сталкивались ли они с какими-либо сложностями на линии соприкосновения в плане обеспечения, и нет ли вопросов с помощью семьям. Военнослужащие поблагодарили за достойную помощь фронту, отметив, что гуманитарная помощь от Липецкой области вызывает чувство гордости. Бойцам приходит все необходимое вплоть до спутниковых телефонов и генераторов и всегда вовремя, без задержек. Что касается поддержки родных, то здесь тоже все отлажено на высшем уровне. На все просьбы реагируют быстро и помогают.

https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов