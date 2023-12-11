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Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке - РИА Новости, 11.12.2023
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18:03 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/verblyud-1915147582.html
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке - РИА Новости, 11.12.2023
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке
Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:03
2023-12-11T18:03
в мире
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в городе из-за протестов таксистов против новых требований к медицинским перевозкам, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. Сотни водителей такси в Марселе вышли на протесты, выступая против одной из статей нового закона о бюджете социального страхования, который обяжет водителей перевозить одновременно несколько пассажиров, направляющихся к врачу. В связи с этим въезды в город оказались частично или полностью заблокированы из-за огромных пробок. "Сбежавший из цирка Марселя одногорбый верблюд нарушил движение на круговом перекрестке", - говорится в сообщении телеканала. Животное было замечено на дороге около одного из торговых центров города. На видео, переданном телеканалу очевидцами, видно, как машинам пришлось объезжать верблюда на перекрестке, что привело к затруднению движения в этом районе. "Беглец" оставался на свободе в течение часа, после чего его вернули хозяевам, передает BFMTV.
https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html
https://ria.ru/20231016/verblyudy-1903056301.html
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке

BFMTV: из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на перекрестке

© Кадр видео очевидцаСбежавший из цирка верблюд на улице Марселя
Сбежавший из цирка верблюд на улице Марселя
© Кадр видео очевидца
Сбежавший из цирка верблюд на улице Марселя
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в городе из-за протестов таксистов против новых требований к медицинским перевозкам, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
Сотни водителей такси в Марселе вышли на протесты, выступая против одной из статей нового закона о бюджете социального страхования, который обяжет водителей перевозить одновременно несколько пассажиров, направляющихся к врачу. В связи с этим въезды в город оказались частично или полностью заблокированы из-за огромных пробок.
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11 ноября, 23:28
«
"Сбежавший из цирка Марселя одногорбый верблюд нарушил движение на круговом перекрестке", - говорится в сообщении телеканала.
Животное было замечено на дороге около одного из торговых центров города. На видео, переданном телеканалу очевидцами, видно, как машинам пришлось объезжать верблюда на перекрестке, что привело к затруднению движения в этом районе.
"Беглец" оставался на свободе в течение часа, после чего его вернули хозяевам, передает BFMTV.
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