https://ria.ru/20231211/verblyud-1915147582.html

Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке

Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке - РИА Новости, 11.12.2023

Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке

Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:03

2023-12-11T18:03

2023-12-11T18:03

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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в городе из-за протестов таксистов против новых требований к медицинским перевозкам, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. Сотни водителей такси в Марселе вышли на протесты, выступая против одной из статей нового закона о бюджете социального страхования, который обяжет водителей перевозить одновременно несколько пассажиров, направляющихся к врачу. В связи с этим въезды в город оказались частично или полностью заблокированы из-за огромных пробок. "Сбежавший из цирка Марселя одногорбый верблюд нарушил движение на круговом перекрестке", - говорится в сообщении телеканала. Животное было замечено на дороге около одного из торговых центров города. На видео, переданном телеканалу очевидцами, видно, как машинам пришлось объезжать верблюда на перекрестке, что привело к затруднению движения в этом районе. "Беглец" оставался на свободе в течение часа, после чего его вернули хозяевам, передает BFMTV.

https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html

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