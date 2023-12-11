https://ria.ru/20231211/verblyud-1915147582.html
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке - РИА Новости, 11.12.2023
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке
Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:03
2023-12-11T18:03
2023-12-11T18:03
в мире
марсель
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915147305_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_a141d932cee3b73b6ed185af00ae4796.jpg
ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в городе из-за протестов таксистов против новых требований к медицинским перевозкам, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. Сотни водителей такси в Марселе вышли на протесты, выступая против одной из статей нового закона о бюджете социального страхования, который обяжет водителей перевозить одновременно несколько пассажиров, направляющихся к врачу. В связи с этим въезды в город оказались частично или полностью заблокированы из-за огромных пробок. "Сбежавший из цирка Марселя одногорбый верблюд нарушил движение на круговом перекрестке", - говорится в сообщении телеканала. Животное было замечено на дороге около одного из торговых центров города. На видео, переданном телеканалу очевидцами, видно, как машинам пришлось объезжать верблюда на перекрестке, что привело к затруднению движения в этом районе. "Беглец" оставался на свободе в течение часа, после чего его вернули хозяевам, передает BFMTV.
https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html
https://ria.ru/20231016/verblyudy-1903056301.html
марсель
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915147305_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8d9bd49ea3ac93dff87a6382ae1d4455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марсель, франция
Из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на круговом перекрестке
BFMTV: из цирка Марселя сбежал верблюд и нарушил движение на перекрестке
ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости.
Одногорбый верблюд сбежал из цирка во французском Марселе и нарушил движение на круговом перекрестке, инцидент произошел на фоне и так затрудненного движения в городе из-за протестов таксистов против новых требований к медицинским перевозкам, сообщил
в понедельник телеканал BFMTV.
Сотни водителей такси в Марселе вышли на протесты, выступая против одной из статей нового закона о бюджете социального страхования, который обяжет водителей перевозить одновременно несколько пассажиров, направляющихся к врачу. В связи с этим въезды в город оказались частично или полностью заблокированы из-за огромных пробок.
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка
«
"Сбежавший из цирка Марселя одногорбый верблюд нарушил движение на круговом перекрестке", - говорится в сообщении телеканала.
Животное было замечено на дороге около одного из торговых центров города. На видео, переданном телеканалу очевидцами, видно, как машинам пришлось объезжать верблюда на перекрестке, что привело к затруднению движения в этом районе.
"Беглец" оставался на свободе в течение часа, после чего его вернули хозяевам, передает BFMTV.
В Австрии из цирка сбежали восемь верблюдов