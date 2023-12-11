https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html

Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России

Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России

Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, заявил... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:44

2023-12-11T16:44

2023-12-11T17:37

экономика

венгрия

россия

хорватия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, 5 декабря истекли правила, согласно которым венгерская нефтегазовая компания MOL могла экспортировать нефтепродукты из российской нефти на рынок Чехии и Хорватии. "Мы дали понять, что не будем ветировать этот пакет санкций, если MOL и дальше сможет экспортировать нефтепродукты на чешский и хорватский рынок", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, венгрия, россия, хорватия, петер сийярто