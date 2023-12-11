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Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России - РИА Новости, 11.12.2023
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16:44 11.12.2023 (обновлено: 17:37 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html
Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России
Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России
Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, заявил... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:44
2023-12-11T17:37
экономика
венгрия
россия
хорватия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, 5 декабря истекли правила, согласно которым венгерская нефтегазовая компания MOL могла экспортировать нефтепродукты из российской нефти на рынок Чехии и Хорватии. "Мы дали понять, что не будем ветировать этот пакет санкций, если MOL и дальше сможет экспортировать нефтепродукты на чешский и хорватский рынок", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html
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экономика, венгрия, россия, хорватия, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Россия, Хорватия, Петер Сийярто
Сийярто назвал условие, при котором Венгрия ветирует санкции против России

Сийярто: Венгрия ветирует санкции, если запретят продавать нефтепродукты из РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия ветирует 12-й пакет санкций против РФ, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии Чехии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, 5 декабря истекли правила, согласно которым венгерская нефтегазовая компания MOL могла экспортировать нефтепродукты из российской нефти на рынок Чехии и Хорватии.
"Мы дали понять, что не будем ветировать этот пакет санкций, если MOL и дальше сможет экспортировать нефтепродукты на чешский и хорватский рынок", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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ЭкономикаВенгрияРоссияХорватияПетер Сийярто
 
 
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