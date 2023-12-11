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Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.12.2023
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15:56 11.12.2023 (обновлено: 16:48 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915105463.html
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям
Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:56
2023-12-11T16:48
венгрия
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китай
в мире
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", - сказал Сийярто.
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венгрия, турция, китай, в мире
Венгрия, Турция, Китай, В мире
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям

Сийярто: Венгрия добилась, что компании из Китая не фигурируют в списке санкций

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
"В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", - сказал Сийярто.
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