https://ria.ru/20231211/vengriya-1915105463.html
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям
Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:56
2023-12-11T15:56
2023-12-11T16:48
венгрия
турция
китай
в мире
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html
венгрия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, турция, китай, в мире
Венгрия, Турция, Китай, В мире
Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям
Сийярто: Венгрия добилась, что компании из Китая не фигурируют в списке санкций