https://ria.ru/20231211/vengriya-1915105463.html

Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям

Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто рассказал о работе по противодействию санкциям

Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:56

2023-12-11T15:56

2023-12-11T16:48

венгрия

турция

китай

в мире

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться, что компании из Турции и Китая не фигурируют в санкционном списке ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html

венгрия

турция

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, турция, китай, в мире