Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915046039.html
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и всего, что Европа отстаивает. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:40
2023-12-11T12:40
в мире
европа
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и всего, что Европа отстаивает. "Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914972665.html
https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html
европа
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы

Глава МИД Литвы: Венгрия выступает против ЕС и всего, что Европа отстаивает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и всего, что Европа отстаивает.
"Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Зеленский поговорил с премьером Венгрии Орбаном
10 декабря, 22:00
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Депутат Рады оскорбил Орбана
Вчера, 11:49
 
В миреЕвропаУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала