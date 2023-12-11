https://ria.ru/20231211/vengriya-1915046039.html
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и всего, что Европа отстаивает. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:40
2023-12-11T12:40
2023-12-11T12:40
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и всего, что Европа отстаивает. "Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914972665.html
https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html
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РИА Новости
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в мире, европа, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Глава МИД Литвы обвинил Венгрию в том, что она против Европы
Глава МИД Литвы: Венгрия выступает против ЕС и всего, что Европа отстаивает