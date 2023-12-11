https://ria.ru/20231211/vandalizm-1915000582.html

В Благовещенске оценили ущерб, нанесенный "мистером Бэнкси"

В Благовещенске оценили ущерб, нанесенный "мистером Бэнкси" - РИА Новости, 11.12.2023

В Благовещенске оценили ущерб, нанесенный "мистером Бэнкси"

Вандал нанес ущерб имуществу Благовещенска на 5,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, пострадавшие организации города готовят иски о возмещении,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:05

2023-12-11T09:05

2023-12-11T09:05

происшествия

благовещенск

бэнкси

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Вандал нанес ущерб имуществу Благовещенска на 5,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, пострадавшие организации города готовят иски о возмещении, сообщает администрация областной столицы Приамурья. Графические надписи со словом "POSKE" стали появляться осенью на разных объектах города: светофорах, технических шкафах, фасадах жилых домов и различных зданий, киосках и других сооружениях. В ноябре за информацию о местном, как его прозвали "мистере Бэнкси", мэрия назначила награду 10 тысяч рублей. И поймать его помогла бдительная жительница Благовещенска. "Сейчас организации, ставшие жертвами местного Бэнкси, готовят иски в суд о возмещении ущерба. Это управляющие компании, ресурсоснабжающие и коммерческие организации, ГСТК и другие. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составит свыше 5,5 миллиона рублей, и она еще может вырасти", - говорится в сообщении. В сумму включены дополнительные затраты на ремонт объектов в холодное время года. Сложность состоит в том, что даже небольшую поверхность, на которой сделано граффити, придётся ремонтировать или перекрашивать целиком. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен 21-летний житель областного центра. Молодой человек допрашивается в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20230828/svo-1892694862.html

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происшествия, благовещенск, бэнкси