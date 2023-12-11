https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915008362.html

Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов

Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов - РИА Новости, 11.12.2023

Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов

Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:06

2023-12-11T10:06

2023-12-11T10:07

общество

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. "Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/minzdrav-1914344113.html

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