https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915008362.html
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов - РИА Новости, 11.12.2023
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов
Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:06
2023-12-11T10:06
2023-12-11T10:07
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. "Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/minzdrav-1914344113.html
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общество, россия
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов
Минздрав: Обновленный "Спутник Лайт" имеет низкую частоту побочных эффектов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.
"Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.
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