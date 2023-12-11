Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 11.12.2023 (обновлено: 10:07 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915008362.html
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов - РИА Новости, 11.12.2023
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов
Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:06
2023-12-11T10:07
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218188_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_e631f555e541ecf9d8bab5b7aff40e33.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. "Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/minzdrav-1914344113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218188_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_3c70b6e0955ac0c509b08266385bd84a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минздрав: "Спутник Лайт" имеет низкую частоту значимых побочных эффектов

Минздрав: Обновленный "Спутник Лайт" имеет низкую частоту побочных эффектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ампула с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленный "Спутник Лайт" показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.
"Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", - говорится в сообщении.
Вакцина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
7 декабря, 13:35
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала