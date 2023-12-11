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Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 11.12.2023
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15:54 11.12.2023 (обновлено: 16:58 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 11.12.2023
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:54
2023-12-11T16:58
в мире
украина
венгрия
евросоюз
специальная военная операция на украине
петер сийярто
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Существовавшая до сих пор стратегия Евросоюза по Украине не только провалилась, но и нет надежд на то, что она смогла бы сработать в будущем", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии

МИД Венгрии: нет надежды, что стратегия ЕС по Украине когда-нибудь сработает

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Существовавшая до сих пор стратегия Евросоюза по Украине не только провалилась, но и нет надежд на то, что она смогла бы сработать в будущем", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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