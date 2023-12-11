https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 11.12.2023
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:54
2023-12-11T15:54
2023-12-11T16:58
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венгрия
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Существовавшая до сих пор стратегия Евросоюза по Украине не только провалилась, но и нет надежд на то, что она смогла бы сработать в будущем", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
МИД Венгрии: нет надежды, что стратегия ЕС по Украине когда-нибудь сработает