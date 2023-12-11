https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html

Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии

Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 11.12.2023

Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии

Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:54

2023-12-11T15:54

2023-12-11T16:58

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине не только провалилась, но и нет надежды, что она сможет сработать в будущем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Существовавшая до сих пор стратегия Евросоюза по Украине не только провалилась, но и нет надежд на то, что она смогла бы сработать в будущем", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация в днр и лнр