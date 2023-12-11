https://ria.ru/20231211/ukraina-1915095432.html

Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины

Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины - РИА Новости, 11.12.2023

Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины

Конфликт на Украине закончится на тех условиях, которые продиктует Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:29

2023-12-11T15:29

2023-12-11T15:29

политика

россия

украина

владимир зеленский

скотт риттер

михаил подоляк

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится на тех условиях, которые продиктует Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol."Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность. Мы точно знаем также, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции", — спрогнозировал эксперт.Бывший разведчик добавил, что Москва никогда не позволит Украине стать членом НАТО. Ни о каких переговорах на эту тему не может идти и речи, поскольку Россия одержала полную стратегическую победу, подчеркнул Риттер.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дипломатических контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, михаил подоляк, вооруженные силы сша, нато