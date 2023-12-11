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Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины
Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины - РИА Новости, 11.12.2023
Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины
Конфликт на Украине закончится на тех условиях, которые продиктует Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:29
2023-12-11T15:29
2023-12-11T15:29
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится на тех условиях, которые продиктует Россия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol."Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность. Мы точно знаем также, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции", — спрогнозировал эксперт.Бывший разведчик добавил, что Москва никогда не позволит Украине стать членом НАТО. Ни о каких переговорах на эту тему не может идти и речи, поскольку Россия одержала полную стратегическую победу, подчеркнул Риттер.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дипломатических контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, михаил подоляк, вооруженные силы сша, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Михаил Подоляк, Вооруженные силы США, НАТО
Россия продиктует условия. Зеленскому показали новые границы Украины
Риттер: Россия продиктует Киеву условия мира и определит границы Украины