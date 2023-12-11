https://ria.ru/20231211/ukraina-1915038930.html

Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой

Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой - РИА Новости, 11.12.2023

Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна РИА Новости, 11.12.2023

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2023-12-11T12:12

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна служить мостом между Россией и Европой. Саркози заявил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО во время своего президентства (2007-2012) и украинский конфликт не поколебал его точку зрения. "…Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", - сказал экс-президент изданию. Саркози выразил сожаление, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с РФ. По словам Саркози, "он был прав, пытаясь вести диалог с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году", на фоне событий в Грузии. "Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", - отметил Саркози. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230817/zayavleniya-1890679018.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, николя саркози, франция, нато, ситуация в днр и лнр