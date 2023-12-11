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Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915038930.html
Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой
Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой - РИА Новости, 11.12.2023
Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:12
2023-12-11T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
николя саркози
франция
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна служить мостом между Россией и Европой. Саркози заявил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО во время своего президентства (2007-2012) и украинский конфликт не поколебал его точку зрения. "…Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", - сказал экс-президент изданию. Саркози выразил сожаление, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с РФ. По словам Саркози, "он был прав, пытаясь вести диалог с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году", на фоне событий в Грузии. "Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", - отметил Саркози. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230817/zayavleniya-1890679018.html
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в мире, украина, россия, николя саркози, франция, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николя Саркози, Франция, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой

Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна служить мостом между Россией и Европой.
Саркози заявил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО во время своего президентства (2007-2012) и украинский конфликт не поколебал его точку зрения.
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Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме
17 августа, 17:40
"…Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", - сказал экс-президент изданию. Саркози выразил сожаление, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с РФ.
По словам Саркози, "он был прав, пытаясь вести диалог с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году", на фоне событий в Грузии. "Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", - отметил Саркози.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНиколя СаркозиФранцияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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