Саркози заявил, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой
Саркози: Украина должна быть мостом между Россией и Европой, а не членом НАТО
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью испанской газете Mundo, что выступает против вступления в НАТО Украины, которая, по его мнению, должна служить мостом между Россией и Европой.
Саркози заявил, что был против вступления Украины и Грузии в НАТО во время своего президентства (2007-2012) и украинский конфликт не поколебал его точку зрения.
"…Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой", - сказал экс-президент изданию. Саркози выразил сожаление, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано свернул диалог с РФ.
По словам Саркози, "он был прав, пытаясь вести диалог с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году", на фоне событий в Грузии. "Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", - отметил Саркози.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.