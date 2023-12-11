https://ria.ru/20231211/ukraina-1915017179.html
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде - РИА Новости, 11.12.2023
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде
Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:49
2023-12-11T10:49
2023-12-11T10:49
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Первую попытку характеризовать голод в СССР в начале 1930-х годов как якобы целенаправленный геноцид украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США, напомнил Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде. "Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", - сказал Нарышкин. Большую работу ведет межмузейная группа Минкультуры РФ, которая в ходе СВО собрала трофейные материалы, на основе которых организуются тематические передвижные выставки. В качестве одного из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910710153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде
Нарышкин: Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской пропаганде
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Первую попытку характеризовать голод в СССР
в начале 1930-х годов как якобы целенаправленный геноцид украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США
, напомнил Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде.
"Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", - сказал Нарышкин.
Большую работу ведет межмузейная группа Минкультуры РФ, которая в ходе СВО собрала трофейные материалы, на основе которых организуются тематические передвижные выставки. В качестве одного из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.
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