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Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915017179.html
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде - РИА Новости, 11.12.2023
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде
Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:49
2023-12-11T10:49
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Первую попытку характеризовать голод в СССР в начале 1930-х годов как якобы целенаправленный геноцид украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США, напомнил Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде. "Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", - сказал Нарышкин. Большую работу ведет межмузейная группа Минкультуры РФ, которая в ходе СВО собрала трофейные материалы, на основе которых организуются тематические передвижные выставки. В качестве одного из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.
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россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин заявил, что Россия научилась противостоять украинской пропаганде

Нарышкин: Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской пропаганде

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия накопила серьезный опыт противостояния украинской националистической пропаганде, подпитываемой Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Первую попытку характеризовать голод в СССР в начале 1930-х годов как якобы целенаправленный геноцид украинского народа еще в 1985 году предприняла специально созданная для этого комиссия конгресса США, напомнил Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде.
"Сегодня нашей страной накоплен серьезный опыт противодействия этой лжи", - сказал Нарышкин.
Большую работу ведет межмузейная группа Минкультуры РФ, которая в ходе СВО собрала трофейные материалы, на основе которых организуются тематические передвижные выставки. В качестве одного из ключевых инструментов борьбы с украинской пропагандой Нарышкин назвал общероссийский проект "Без срока давности", в рамках которого, в частности, публикуются архивные материалы о преступлениях украинских националистов прошлого.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей НарышкинБезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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