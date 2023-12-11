https://ria.ru/20231211/ukraina-1915008081.html

СМИ: Белый дом надеется, что визит Зеленского вернет интерес к Украине

СМИ: Белый дом надеется, что визит Зеленского вернет интерес к Украине - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: Белый дом надеется, что визит Зеленского вернет интерес к Украине

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что визит Владимира Зеленского в США вернет тему поддержки Украины "в заголовки газет", сообщает издание... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:05

2023-12-11T10:05

2023-12-11T10:05

специальная военная операция на украине

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сша

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена надеется, что визит Владимира Зеленского в США вернет тему поддержки Украины "в заголовки газет", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Ранее пресс-служба американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Как сообщал телеканал Fox News, во время своего визита в США Зеленский также встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Как отметили газете помощники Белого дома, общественная поддержка Украины возрастает либо после серьезного развития событий в зоне боевых действий, либо после момента, связанного с Зеленским, который возвращает конфликт между Украиной и РФ в заголовки газет. "Визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова (вернуть тему конфликта на первые полосы - ред.), одновременно оказав давление на Республиканскую партию США. Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и тех членов их партии, которые сейчас не хотят поддерживать Украину", - заявил Politico неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома. Газета отмечает со ссылкой на чиновников Белого дома, что больше республиканцев по-прежнему выступают за помощь Киеву, и визит Зеленского может "возобновить импульс" оказания поддержки Украине. "Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский - ред.) приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит на Украине прямо сейчас, почему это все еще важно для американского народа", - подчеркнул изданию другой неназванный представитель американской администрации. В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр