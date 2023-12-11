МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было
МИД Ливана: каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было
Абдалла Бу Хабиб. Архивное фото
КАИР, 11 дек - РИА Новости. Ливан не получал каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" не покинет свои позиции на юге, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.
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"Франция передала, что у израильской стороны есть опасения, что бригада "Ар-Радван" движения "Хезболлах" проведет операцию на юге Ливана, подобную той, что начал ХАМАС 7 октября", - сказал Бу Хабиб ливанскому телеканалу AlJadeed.
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"Французские официальные лица не передавали каких-либо угроз начала полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если "Хезболлах" не уйдет с юга (Ливана - ред.)", - отметил и.о. главы ливанского МИД.
В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что движение "Хезболлах" вело огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом ООН.
Ранее в израильских СМИ появилась информация, что Израиль выдвинул ультиматум Ливану, потребовав возвращения ливанского шиитского движения "Хезболлах" на позиции в рамках резолюции 1701 Совета Безопасности, иначе израильские военные начнут операцию на юге Ливана.
Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Израиль согласился на сохранение "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе. Телеканал также писал, что американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном, при этом США гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.