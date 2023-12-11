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МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было - РИА Новости, 11.12.2023
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22:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ugrozy-1915189428.html
МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было
МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было - РИА Новости, 11.12.2023
МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было
Ливан не получал каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" не покинет свои позиции на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:08
2023-12-11T22:08
в мире
израиль
ливан
франция
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 11 дек - РИА Новости. Ливан не получал каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" не покинет свои позиции на юге, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. &quot;Франция передала, что у израильской стороны есть опасения, что бригада &quot;Ар-Радван&quot; движения &quot;Хезболлах&quot; проведет операцию на юге Ливана, подобную той, что начал ХАМАС 7 октября&quot;, - сказал Бу Хабиб ливанскому телеканалу AlJadeed."Французские официальные лица не передавали каких-либо угроз начала полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если "Хезболлах" не уйдет с юга (Ливана - ред.)", - отметил и.о. главы ливанского МИД. В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что движение "Хезболлах" вело огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом ООН. Ранее в израильских СМИ появилась информация, что Израиль выдвинул ультиматум Ливану, потребовав возвращения ливанского шиитского движения "Хезболлах" на позиции в рамках резолюции 1701 Совета Безопасности, иначе израильские военные начнут операцию на юге Ливана. Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Израиль согласился на сохранение "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе. Телеканал также писал, что американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном, при этом США гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231211/fosfor-1915188000.html
https://ria.ru/20231211/tsakhal-1915012247.html
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в мире, израиль, ливан, франция, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Франция, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Ливана: угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было

МИД Ливана: каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля не было

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Абдалла Бу Хабиб
 Абдалла Бу Хабиб - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Абдалла Бу Хабиб. Архивное фото
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КАИР, 11 дек - РИА Новости. Ливан не получал каких-либо угроз полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" не покинет свои позиции на юге, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.
«

"Франция передала, что у израильской стороны есть опасения, что бригада "Ар-Радван" движения "Хезболлах" проведет операцию на юге Ливана, подобную той, что начал ХАМАС 7 октября", - сказал Бу Хабиб ливанскому телеканалу AlJadeed.

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«
"Французские официальные лица не передавали каких-либо угроз начала полномасштабной войны со стороны Израиля в случае, если "Хезболлах" не уйдет с юга (Ливана - ред.)", - отметил и.о. главы ливанского МИД.
В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что движение "Хезболлах" вело огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом ООН.
Ранее в израильских СМИ появилась информация, что Израиль выдвинул ультиматум Ливану, потребовав возвращения ливанского шиитского движения "Хезболлах" на позиции в рамках резолюции 1701 Совета Безопасности, иначе израильские военные начнут операцию на юге Ливана.
Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Израиль согласился на сохранение "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе. Телеканал также писал, что американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном, при этом США гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреИзраильЛиванФранцияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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