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Гуманитарную партию российских удобрений для Зимбабве отправили из Европы - РИА Новости, 11.12.2023
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12:27 11.12.2023 (обновлено: 12:54 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/udobreniya-1915042186.html
Гуманитарную партию российских удобрений для Зимбабве отправили из Европы
Гуманитарную партию российских удобрений для Зимбабве отправили из Европы - РИА Новости, 11.12.2023
Гуманитарную партию российских удобрений для Зимбабве отправили из Европы
Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 23 тысяч тонн для Зимбабве была погружена на судно в европейских портах и находится в пути,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:27
2023-12-11T12:54
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уралхим
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 23 тысяч тонн для Зимбабве была погружена на судно в европейских портах и находится в пути, говорится в сообщении компании."Гуманитарная партия удобрений объемом более 23 000 тонн для Зимбабве была полностью погружена на судно в портах Риги, Латвия, и Гента, Бельгия, и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом", - говорится в пресс-релизе.Компания отмечает, что поставка, включающая в себя хлористый калий и комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения c добавлением серы, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В свою очередь группа "Уралхим", как и в случае с предыдущими совместными отправками, оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.Компания уточняет, что партия для Зимбабве - четвертая такая поставка "Уралхима" в Африку: до того более 77 тысяч тонн были отправлены из портов и со складов Европейского союза и тоже при поддержке ВПП — в Малави и Кению. Всего же "Уралхим" безвозмездно намерен передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений."Инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Она реализуется в соответствии с целью номер два ООН в области устойчивого развития "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", - добавляется в пресс-релизе.
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зимбабве, уралхим, европа, в мире
Зимбабве, Уралхим, Европа, В мире
Гуманитарную партию российских удобрений для Зимбабве отправили из Европы

Уралхим: удобрения для Зимбабве на более чем 23 тыс тонн отправили из Европы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству удобрений
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода по производству удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 23 тысяч тонн для Зимбабве была погружена на судно в европейских портах и находится в пути, говорится в сообщении компании.
"Гуманитарная партия удобрений объемом более 23 000 тонн для Зимбабве была полностью погружена на судно в портах Риги, Латвия, и Гента, Бельгия, и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом", - говорится в пресс-релизе.
Компания отмечает, что поставка, включающая в себя хлористый калий и комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения c добавлением серы, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В свою очередь группа "Уралхим", как и в случае с предыдущими совместными отправками, оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.
Компания уточняет, что партия для Зимбабве - четвертая такая поставка "Уралхима" в Африку: до того более 77 тысяч тонн были отправлены из портов и со складов Европейского союза и тоже при поддержке ВПП — в Малави и Кению. Всего же "Уралхим" безвозмездно намерен передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений.
"Инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Она реализуется в соответствии с целью номер два ООН в области устойчивого развития "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", - добавляется в пресс-релизе.
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