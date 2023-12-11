https://ria.ru/20231211/uchebniki-1915151735.html

Медведев назвал обновление учебников полезным процессом

Медведев назвал обновление учебников полезным процессом - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев назвал обновление учебников полезным процессом

Обновление учебников – полезный процесс, их надо делать интересными, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:18

2023-12-11T18:18

2023-12-11T19:56

образование - общество

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

год педагога и наставника

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Обновление учебников – полезный процесс, их надо делать интересными, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив, что ему самому было интересно листать новый учебник по истории, вызвавший в свое время критику. "Я смотрел какие-то учебники последнего времени, так получилось. Наверное, основной их недостаток заключается в том, что часть из них – не все, конечно, - написаны таким формальным, суконным языком... И когда это листаешь, не хочется этим заниматься. Мне кажется, обновление учебников – это полезная вещь, они должны быть просто интересными", - сказал Медведев в понедельник на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции. Он отметил, что создание новых учебников – это всегда дискуссионная тема. "Там копья ломаются, пули свистят. Естественно, ничего никому никогда не нравится. Но такова уж работа тех, кто занимается этими вопросами", - добавил зампред Совбеза. Медведев в этом контексте высказал мнение и о новом учебнике истории. "Я после того, как начали критиковать новый учебник по истории, залез в него и посмотрел. Могу вам сказать по-честному: мне его листать было интересно. Почему? Потому что для многих здесь присутствующих это уже реальная история. А для меня это моя история, которую я сам прожил", - отметил председатель "Единой России". Он считает позитивным то, что в этом учебнике наряду с сухими фактами, цифрами, датами и событиями, указано, например, когда какой фильм был снят. "Потому что ведь у нас эпоха не должна ассоциироваться только с вождями, с какими-то пертурбациями общественно-политическими или даже драматическими событиями. В жизни происходит масса другого интересного, и вот это интересное должно попасть в учебник", - уверен Медведев. Его спросили, следует ли включить в новый учебник по обществознанию раздел, посвященный конституции РФ и конституционному праву. Он ответил, что новый учебник должен вобрать в себя все, что и сейчас есть в этом курсе, - сведения об институте государства и права, общие представления об экономике и социальной сфере. Но нужно написать это интереснее, полагает Медведев. И конституции, которая является стержнем всей правовой системы, в учебнике должно быть уделено повышенное внимание, добавил он. "Как человек с юридическим образованием и, смею так сказать, с юридическим складом мышления, могу вам сказать так: даже о конституции можно написать интересно, а можно написать так, что захочется эту книжку закрыть и никогда к ней не возвращаться", - заявил зампред Совбеза. Он отметил, что работа по обновлению учебников - сложная задача популяризаторов, и нередко результат этой работы вызывает критику. Медведев не исключил, что и новый учебник по обществознанию тоже будут критиковать. "Но это не значит, что не нужно писать", - добавил он.

https://ria.ru/20231116/medinskiy-1909853551.html

https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html

https://ria.ru/20230413/medinskiy-1865003236.html

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Кирилл Волков

образование - общество, общество, россия, дмитрий медведев, единая россия