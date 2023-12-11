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В УФСИН опровергли, что убийца Галявиев перестал связываться с родными - РИА Новости, 11.12.2023
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15:31 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ubiytsa-1915096108.html
В УФСИН опровергли, что убийца Галявиев перестал связываться с родными
В УФСИН опровергли, что убийца Галявиев перестал связываться с родными - РИА Новости, 11.12.2023
В УФСИН опровергли, что убийца Галявиев перестал связываться с родными
Информация, что отбывающий пожизненный срок за массовое убийство Ильназ Галявиев не выходит на связь с родственниками, не соответствуют действительности:... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:31
2023-12-11T15:31
происшествия
оренбургская область
ильназ галявиев
казань
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Информация, что отбывающий пожизненный срок за массовое убийство Ильназ Галявиев не выходит на связь с родственниками, не соответствуют действительности: осужденный получает корреспонденцию и пишет письма, сообщили РИА Новости в УФСИН по Оренбургской области. Ранее МК опубликовал информацию, что отец Галявиева заявил правозащитникам, что тот якобы не выходит на связь почти два месяца. "Осужденный Галявиев продолжает отбывать назначенное ему судом наказание в исправительной колонии. Условия его содержания в учреждении соответствуют всем нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления. В ведомстве добавили, что корреспонденцию и посылки Галявиев получает регулярно. В частности, последнее письмо родителям он отправил 4 декабря, заявляют в УФСИН. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
https://ria.ru/20230809/galyaviev-1889016401.html
https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, ильназ галявиев, казань
Происшествия, Оренбургская область, Ильназ Галявиев, Казань
В УФСИН опровергли, что убийца Галявиев перестал связываться с родными

В УФСИН опровергли, что массовый убийца Галявиев перестал связываться с родными

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Информация, что отбывающий пожизненный срок за массовое убийство Ильназ Галявиев не выходит на связь с родственниками, не соответствуют действительности: осужденный получает корреспонденцию и пишет письма, сообщили РИА Новости в УФСИН по Оренбургской области.
Ранее МК опубликовал информацию, что отец Галявиева заявил правозащитникам, что тот якобы не выходит на связь почти два месяца.
Фонтан Черный дельфин перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"
9 августа, 11:31
«
"Осужденный Галявиев продолжает отбывать назначенное ему судом наказание в исправительной колонии. Условия его содержания в учреждении соответствуют всем нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления.
В ведомстве добавили, что корреспонденцию и посылки Галявиев получает регулярно. В частности, последнее письмо родителям он отправил 4 декабря, заявляют в УФСИН.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по делу о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана. 13 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии
13 апреля, 10:12
 
ПроисшествияОренбургская областьИльназ ГалявиевКазань
 
 
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