Напавшему с ножами на бывшую жену и ее семью тюменцу вынесли приговор
Напавший с ножами на бывшую жену и ее семью тюменец получил пожизненный срок
© Фото : Прокуратура Тюменской области/TelegramЖитель Тюмени осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух лиц
Житель Тюмени осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух лиц
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Тюмени к пожизненному заключению за покушение на убийство бывшей жены и убийство ее сожителя и матери, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Следствием и судом установлено, что 19 февраля подсудимый с ножами пришел в квартиру своей бывшей супруги и в ходе ссоры нанес множественные удары ножом ей, ее сожителю и матери. Последние двое от ран скончались на месте, экс-жене удалось убежать из квартиры и выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего вменяемым.
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"Суд признал 39-летнего местного жителя виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц). С учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – следует из сообщения.
Осужденному также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшей и родственников погибших компенсацию морального вреда на общую сумму 2,7 миллиона рублей.