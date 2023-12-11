https://ria.ru/20231211/tusk-1915168035.html

Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши

Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши - РИА Новости, 11.12.2023

Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши

Дональд Туск – единственный кандидат, которого сейм Польши будет рассматривать на пост премьера, сообщил спикер данной палаты Шимон Холовня. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:29

2023-12-11T19:29

2023-12-11T19:31

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польша

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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Дональд Туск – единственный кандидат, которого сейм Польши будет рассматривать на пост премьера, сообщил спикер данной палаты Шимон Холовня.Несколько минут назад сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Голосование по кандидатуре премьера, которую сейм представит президенту, намечено на 19.30 (21.30 мск)."В президиум сейма поступила кандидатура Дональда Туска", - сказал Холовня. Других кандидатур, по его словам, не поступало.После осенних парламентских выборов правящая до недавнего времени в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского не смогла завоевать половины кресел в сейме. В свою очередь разрозненные оппозиционные партии вместе получили более 50% депутатских мандатов и сумели заключить коалиционное соглашение, выступив единым фронтом.Несмотря на расстановку сил в сейме, президент Польши Анджей Дуда после выборов поручил сформировать правительство Моравецкому, возглавлявшему предыдущий кабинет министров и привел его к присяге. Президент и премьер использовали максимально возможные конституционные сроки между парламентскими выборами, формированием правительства, присягой и рассмотрением вопроса о вотуме доверия. В результате этого вопрос о вотум доверия недоверия правительству Моравецкого был рассмотрен лишь в понедельник 11 декабря, хотя выборы в парламент прошли 15 октября.Следующий конституционный этап после вынесения вотума недоверия действующему кабмину будет заключаться в том, что нового кандидата на должность премьер-министра голосованием попытается определить сейм. Имеющая парламентское большинство оппозиция заранее договорилась, о том, что это будет экс-премьер-министр, бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Ожидается, что он будет выдвинут на должность главы правительства в ближайшие часы – возможно еще в понедельник, либо во вторник. После этого Туск предложит свой состав правительства, который, согласно норме конституции, президент "без промедления" обязан привести к присяге. На практике ожидается, что это произойдет не позже 13 декабря. До этого момента Моравецкий будет исполнять обязанности главы правительства как "технический" премьер.После того, как к присяге будет приведено правительство Туска, тот в соответствии с конституцией имеет две недели для того, чтобы выступить в парламенте с программной речью, после чего сейм рассмотрит вопрос о вынесении новому кабмину вотума доверия.В случае же, если сейм не сможет определить кандидатуру премьера большинством голосов, либо новый премьер позже получит от сейма вотум недоверия, инициатива вновь переходит к президенту. Он поручит формирование правительства премьер-министру по своему выбору, который также будет приведен к присяге и обратится к сейму за вотумом доверия.Если же и этот премьер получит вотум недоверия, то в соответствии с конституцией президент обязан сократить срок полномочий парламента, что означает проведение новых парламентских выборов.Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html

https://ria.ru/20231210/polsha-1914915242.html

https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html

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