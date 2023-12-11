https://ria.ru/20231211/turtsiya-1915105961.html

Эрдоган призвал беречь воду в Турции на фоне нехватки ресурсов

Эрдоган призвал беречь воду в Турции на фоне нехватки ресурсов - РИА Новости, 11.12.2023

Эрдоган призвал беречь воду в Турции на фоне нехватки ресурсов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью, по РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:56

2023-12-11T15:56

2023-12-11T16:08

в мире

турция

ирак

сирия

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906502794_0:482:2783:2047_1920x0_80_0_0_7d2b6bed950e1699b652516e0a100971.jpg

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью, по его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую". Ранее министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы призвал население к мобилизации усилий и к "чувствительному подходу" в связи с нехваткой воды в стране. "Способ гарантировать продовольственную безопасность нашей страны - это безопасное и эффективное использование водных ресурсов. Вопреки распространенному мнению, мы не являемся богатой водой страной", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре. По его словам, cельское хозяйство и пищевая промышленность - это отрасли, которые больше всего нуждаются в воде. "Турция входит в группу стран, страдающих от водного стресса. Мы вынуждены делить и без того ограниченные водные ресурсы с нашими соседями, такими как Ирак и Сирия. У Турции нет ни капли воды, которую можно было бы потратить впустую. Загрязнение наших водных ресурсов равносильно предательству. Мы должны помнить, что будущие поколения также имеют право на те водные ресурсы, которые достались нам. Мы можем предотвратить расточительство, принимая простые меры в нашей повседневной жизни", - сказал турецкий лидер. Проблема нехватки водных ресурсов в Турции имеет международное измерение. Действия, предпринимаемые турецкими властями для ее решения, вызывают негативную реакцию соседних стран. В последние годы Сирия и Ирак столкнулись с нехваткой пресной воды из-за плотин, которые Турция возводит на реках Тигр и Евфрат. В ноябре сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана заявил РИА Новости, что "Сирия страдает из-за Евфрата", поскольку Турция нарушает международные нормы, сокращая подачу воды в Сирию и Ирак. В свою очередь, иракский министр водных ресурсов Аун Зияб Абдалла рассказал агентству об опасениях из-за того, что плотина "Джизре", которую Турция строит на реке Тигр, может более чем наполовину сократить поступление воды в Ирак.

https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html

https://radiosputnik.ru/20220802/krym-1806568526.html

турция

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, ирак, сирия, реджеп тайип эрдоган