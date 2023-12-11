https://ria.ru/20231211/turtsiya-1914994096.html

Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:45

2023-12-11T07:45

2023-12-11T07:45

в мире

турция

швеция

сша

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

f-16

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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них. "Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции 3-4 странами, было отменено",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. "Проблема здесь не в членстве Швеции, а в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, путь Швеции будет проложен",- отмечает издание. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html

https://ria.ru/20231129/shvetsiya-1912518089.html

турция

швеция

сша

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в мире, турция, швеция, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, f-16