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Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
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07:45 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/turtsiya-1914994096.html
Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ
Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ
Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:45
2023-12-11T07:45
в мире
турция
швеция
сша
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
f-16
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них. "Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции 3-4 странами, было отменено",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. "Проблема здесь не в членстве Швеции, а в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, путь Швеции будет проложен",- отмечает издание. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html
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в мире, турция, швеция, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, f-16
В мире, Турция, Швеция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, F-16
Турция может поддержать членство Швеции в НАТО, пишут СМИ

Hürriyet: Турция поддержит Швецию в НАТО, если США одобрят сделку по F-16

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
07:38
"Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции 3-4 странами, было отменено",- пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
"Проблема здесь не в членстве Швеции, а в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, путь Швеции будет проложен",- отмечает издание.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ: Турция может до конца года ратифицировать заявку Швеции в НАТО
29 ноября, 02:26
 
В миреТурцияШвецияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОF-16
 
 
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