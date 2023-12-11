https://ria.ru/20231211/turizm-1915163847.html

Правительство намерено развивать сервис в сфере туризма в Арктике

Правительство намерено развивать сервис в сфере туризма в Арктике - РИА Новости, 11.12.2023

Правительство намерено развивать сервис в сфере туризма в Арктике

Правительство России намерено развивать сервис в сфере туризма в Арктике в контексте экономического развития населенных пунктов, сообщил глава Минвостокразвития РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:11

2023-12-11T19:11

2023-12-11T19:11

туризм

россия

арктика

алексей чекунков

новости - туризм

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Правительство России намерено развивать сервис в сфере туризма в Арктике в контексте экономического развития населенных пунктов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В понедельник президент России Владимир Путин проводит в Архангельске совещание по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны РФ. "И, безусловно, Владимир Владимирович, окажем особое внимание повышению роли сервиса в экономике арктических городов", - рассказал Чекунков. По его словам, недавно было проведено социологическое исследование на тему удовлетворенности путешественников арктическим туризмом. "И путешествия на север показали самый высокий процент - 97% людей были высоко удовлетворены путешествиями в арктические регионы", - отметил министр.

https://ria.ru/20231116/konyukhov-1909780546.html

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россия, арктика, алексей чекунков, новости - туризм