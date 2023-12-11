https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html

Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области

Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области - РИА Новости, 11.12.2023

Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский показал президенту РФ Владимиру Путину, который находится в регионе с рабочим визитом, новую школу на 1,6... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:21

2023-12-11T20:21

2023-12-11T20:23

архангельская область

архангельская область

общество

владимир путин

александр цыбульский

россия

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский показал президенту РФ Владимиру Путину, который находится в регионе с рабочим визитом, новую школу на 1,6 тысячи мест в Архангельске, ставшую флагманом среднего образования в регионе, сообщила пресс-служба правительства области. В понедельник Путин посетил Архангельскую область, это первый регион, куда приехал президент после объявления об участии в выборах. В ходе визита глава региона побывал в школе №7 в округе Майская Горка. "Учебное заведение на 1,6 тысячи мест, построенное по национальному проекту "Образование", – самое крупное в Архангельской области. Школу торжественно открыли 1 сентября 2023 года. За сто дней работы "семерка" уже заявила о себе как о флагмане среднего образования в регионе", - отметили в пресс-службе. Экскурсию для главы государства провели губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор школы №7 Илья Иванкин. На сегодняшний день здесь учатся 1146 учеников, а уже со следующего учебного года учреждение планирует выйти на полную проектную мощность. В школе работают более 70 педагогов. "Несмотря на масштаб помещений, здесь создано гармоничное и функциональное пространство, каждый сектор которого оформлен в стиле основных отраслей экономики региона и социальной сферы: лесной, космической, судостроительной, педагогической и других", - пояснили в региональном правительстве. Президент осмотрел бассейн, сектора профессионального ориентирования "Лесной", "Судостроительный" и класс русского языка и литературы. В лесном секторе, например, оборудован специализированный класс, где ребята будут углубленно изучать математику, физику и химию. А в судостроительном секторе расположена экспозиция, посвященная истории кораблестроения на Севере. Как отметил Иванкин, образовательная организация работает по принципу школы полного дня: до обеда дети занимаются на уроках, после – в различных кружках и секциях. На сегодняшний день в школе их уже 30, еще около 60 планируют открыть в ближайшей перспективе. "Возможность получать основное и дополнительное образование в одном здании очень удобно и для детей, и для родителей", – отметил Цыбульский. Сообщается, что на реализацию проекта по строительству школы из федерального и областного бюджетов было направлено два миллиарда рублей. Еще порядка 300 миллионов рублей из региональной казны выделено на оснащение школы современным оборудованием.

https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html

https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html

архангельская область

россия

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Путин посетил крупнейшую школу в Архангельске Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов. 2023-12-11T20:21 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

архангельская область, общество, владимир путин, александр цыбульский, россия, архангельск