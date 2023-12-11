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Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области - РИА Новости, 11.12.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
20:21 11.12.2023 (обновлено: 20:23 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html
Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области
Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области - РИА Новости, 11.12.2023
Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский показал президенту РФ Владимиру Путину, который находится в регионе с рабочим визитом, новую школу на 1,6... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:21
2023-12-11T20:23
архангельская область
архангельская область
общество
владимир путин
александр цыбульский
россия
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский показал президенту РФ Владимиру Путину, который находится в регионе с рабочим визитом, новую школу на 1,6 тысячи мест в Архангельске, ставшую флагманом среднего образования в регионе, сообщила пресс-служба правительства области. В понедельник Путин посетил Архангельскую область, это первый регион, куда приехал президент после объявления об участии в выборах. В ходе визита глава региона побывал в школе №7 в округе Майская Горка. "Учебное заведение на 1,6 тысячи мест, построенное по национальному проекту "Образование", – самое крупное в Архангельской области. Школу торжественно открыли 1 сентября 2023 года. За сто дней работы "семерка" уже заявила о себе как о флагмане среднего образования в регионе", - отметили в пресс-службе. Экскурсию для главы государства провели губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор школы №7 Илья Иванкин. На сегодняшний день здесь учатся 1146 учеников, а уже со следующего учебного года учреждение планирует выйти на полную проектную мощность. В школе работают более 70 педагогов. "Несмотря на масштаб помещений, здесь создано гармоничное и функциональное пространство, каждый сектор которого оформлен в стиле основных отраслей экономики региона и социальной сферы: лесной, космической, судостроительной, педагогической и других", - пояснили в региональном правительстве. Президент осмотрел бассейн, сектора профессионального ориентирования "Лесной", "Судостроительный" и класс русского языка и литературы. В лесном секторе, например, оборудован специализированный класс, где ребята будут углубленно изучать математику, физику и химию. А в судостроительном секторе расположена экспозиция, посвященная истории кораблестроения на Севере. Как отметил Иванкин, образовательная организация работает по принципу школы полного дня: до обеда дети занимаются на уроках, после – в различных кружках и секциях. На сегодняшний день в школе их уже 30, еще около 60 планируют открыть в ближайшей перспективе. "Возможность получать основное и дополнительное образование в одном здании очень удобно и для детей, и для родителей", – отметил Цыбульский. Сообщается, что на реализацию проекта по строительству школы из федерального и областного бюджетов было направлено два миллиарда рублей. Еще порядка 300 миллионов рублей из региональной казны выделено на оснащение школы современным оборудованием.
https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html
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60
353
60
Путин посетил крупнейшую школу в Архангельске
Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов.
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архангельская область, общество, владимир путин, александр цыбульский, россия, архангельск
Архангельская область, Архангельская область, Общество, Владимир Путин, Александр Цыбульский, Россия, Архангельск

Архангельский губернатор показал Путину самую большую школу области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский показал президенту РФ Владимиру Путину, который находится в регионе с рабочим визитом, новую школу на 1,6 тысячи мест в Архангельске, ставшую флагманом среднего образования в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
В понедельник Путин посетил Архангельскую область, это первый регион, куда приехал президент после объявления об участии в выборах. В ходе визита глава региона побывал в школе №7 в округе Майская Горка.
«
"Учебное заведение на 1,6 тысячи мест, построенное по национальному проекту "Образование", – самое крупное в Архангельской области. Школу торжественно открыли 1 сентября 2023 года. За сто дней работы "семерка" уже заявила о себе как о флагмане среднего образования в регионе", - отметили в пресс-службе.
Экскурсию для главы государства провели губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор школы №7 Илья Иванкин. На сегодняшний день здесь учатся 1146 учеников, а уже со следующего учебного года учреждение планирует выйти на полную проектную мощность. В школе работают более 70 педагогов.
«
"Несмотря на масштаб помещений, здесь создано гармоничное и функциональное пространство, каждый сектор которого оформлен в стиле основных отраслей экономики региона и социальной сферы: лесной, космической, судостроительной, педагогической и других", - пояснили в региональном правительстве.
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Президент осмотрел бассейн, сектора профессионального ориентирования "Лесной", "Судостроительный" и класс русского языка и литературы. В лесном секторе, например, оборудован специализированный класс, где ребята будут углубленно изучать математику, физику и химию. А в судостроительном секторе расположена экспозиция, посвященная истории кораблестроения на Севере.
Как отметил Иванкин, образовательная организация работает по принципу школы полного дня: до обеда дети занимаются на уроках, после – в различных кружках и секциях. На сегодняшний день в школе их уже 30, еще около 60 планируют открыть в ближайшей перспективе.
«
"Возможность получать основное и дополнительное образование в одном здании очень удобно и для детей, и для родителей", – отметил Цыбульский.
Сообщается, что на реализацию проекта по строительству школы из федерального и областного бюджетов было направлено два миллиарда рублей. Еще порядка 300 миллионов рублей из региональной казны выделено на оснащение школы современным оборудованием.
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Архангельская областьАрхангельская областьОбществоВладимир ПутинАлександр ЦыбульскийРоссияАрхангельск
 
 
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