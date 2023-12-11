https://ria.ru/20231211/traty-1915063185.html

Мосстат рассказал, на что больше всего тратились москвичи в этом году

Мосстат рассказал, на что больше всего тратились москвичи в этом году - РИА Новости, 11.12.2023

Мосстат рассказал, на что больше всего тратились москвичи в этом году

Москвичи в январе-октябре 2023 года больше всего денежных средств потратили на оплату транспортных услуг и медицинских услуг, в целом объем платных услуг,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:58

2023-12-11T13:58

2023-12-11T13:58

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общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москвичи в январе-октябре 2023 года больше всего денежных средств потратили на оплату транспортных услуг и медицинских услуг, в целом объем платных услуг, оказанных населению Москвы за 10 месяцев этого года, на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. "По данным Мосстата, объем платных услуг, оказанных населению Москвы за 10 месяцев 2023 года, составил 2,7 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Москвичи в январе-октябре 2023 года больше всего денежных средств потратили на оплату транспортных услуг – 34,7%, медицинских услуг – 10,0%, телекоммуникационных услуг – 9,9%, коммунальных услуг – 8,5%, услуг системы образования – 7,3%, бытовых услуг – 6,1% и жилищных услуг – 4,7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 10 месяцев 2023 года населению города было оказано бытовых услуг на 164,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем в январе-октябре 2022 года. "Наибольший объем оказанных бытовых услуг приходился на услуги по аренде, лизингу и прокату – 30,9%, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 25,9%, парикмахерские и косметические услуги – 12,8%", - дополняется в сообщении.

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