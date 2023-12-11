Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ
STT: суд в Хельсинки продлил срок задержания россиянину Тордену в Финляндии
© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT.
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"Окружной суд Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей россиянина, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине. Власти и адвокат россиянина не подтверждают информацию", — говорится в материале.
Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы россиянина задержала Пограничная охрана страны. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование против мужчины и якобы его преступлений на Украине.
Тордена задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".