Рейтинг@Mail.ru
Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 11.12.2023 (обновлено: 18:11 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/torden-1915127800.html
Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ
Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ
Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:54
2023-12-11T18:11
в мире
финляндия
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559072_152:113:1083:636_1920x0_80_0_0_5ae7d1fc883165c26b90eb27e0399603.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT. "Окружной суд Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей россиянина, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине. Власти и адвокат россиянина не подтверждают информацию", — говорится в материале. Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы россиянина задержала Пограничная охрана страны. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование против мужчины и якобы его преступлений на Украине. Тордена задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".
https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html
финляндия
россия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559072_0:0:1337:1002_1920x0_80_0_0_d6ee7123b51bac5cff435300a9ea8931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, хельсинки
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки
Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ

STT: суд в Хельсинки продлил срок задержания россиянину Тордену в Финляндии

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT.
«
"Окружной суд Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей россиянина, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине. Власти и адвокат россиянина не подтверждают информацию", — говорится в материале.
Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы россиянина задержала Пограничная охрана страны. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование против мужчины и якобы его преступлений на Украине.
Тордена задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Дипломаты посетили задержанного в Финляндии россиянина Тордена
28 августа, 20:43
 
В миреФинляндияРоссияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала