https://ria.ru/20231211/torden-1915127800.html

Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ

Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии, пишут СМИ

Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:54

2023-12-11T16:54

2023-12-11T18:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек — РИА Новости. Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданину России Воиславу Тордену (Ян Петровский), сообщило агентство STT. "Окружной суд Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей россиянина, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине. Власти и адвокат россиянина не подтверждают информацию", — говорится в материале. Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы россиянина задержала Пограничная охрана страны. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование против мужчины и якобы его преступлений на Украине. Тордена задержали в Финляндии 20 июля, а 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, он якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с "Группой Вагнера".

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, хельсинки