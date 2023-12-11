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Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена - РИА Новости, 11.12.2023
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12:04 11.12.2023 (обновлено: 12:11 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/torden-1915036022.html
Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена
Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена - РИА Новости, 11.12.2023
Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена
Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:04
2023-12-11T12:11
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого требовал Киев, сообщает газета Helsingin Sanomat. Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине. "Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде", - говорится в сообщении. Helsingin Sanomat уточняет, что Пограничная служба ранее сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, он будет депортирован и ему запретят въезд в страну. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
https://ria.ru/20231205/uss-1913985743.html
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html
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финляндия, в мире, украина, россия
Финляндия, В мире, Украина, Россия
Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена

Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания россиянина Тордена

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого требовал Киев, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
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"Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде", - говорится в сообщении.
Helsingin Sanomat уточняет, что Пограничная служба ранее сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, он будет депортирован и ему запретят въезд в страну.
Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
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