https://ria.ru/20231211/torden-1915036022.html

Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена

Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена - РИА Новости, 11.12.2023

Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена

Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:04

2023-12-11T12:04

2023-12-11T12:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого требовал Киев, сообщает газета Helsingin Sanomat. Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине. "Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде", - говорится в сообщении. Helsingin Sanomat уточняет, что Пограничная служба ранее сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, он будет депортирован и ему запретят въезд в страну. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20231205/uss-1913985743.html

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html

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финляндия, в мире, украина, россия