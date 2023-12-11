Финские пограничники попросили продлить срок задержания россиянина Тордена
Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания россиянина Тордена
© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), выдачу которого требовал Киев, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Восьмого декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан Пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
"Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде", - говорится в сообщении.
Helsingin Sanomat уточняет, что Пограничная служба ранее сообщила Иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, он будет депортирован и ему запретят въезд в страну.
Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".