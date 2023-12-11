https://ria.ru/20231211/terakty-1915006500.html

В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год

В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год - РИА Новости, 11.12.2023

В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год

ФСБ России сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:50

2023-12-11T09:50

2023-12-11T09:50

республика крым

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979618_0:102:3077:1833_1920x0_80_0_0_0c00fc3f2899ed3e710409664dd763b9.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки. По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная разветвленная сеть агентов спецслужб Украины, созданная под контролем западных кураторов, и которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов энергетики и транспорта на полуострове. "Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств", - говорится в сообщении. "Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ", - отмечает ФСБ. Добавляется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек. "Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что на данный момент следственными органами "возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности", проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, отмечает ФСБ.

https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html

https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)