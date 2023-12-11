https://ria.ru/20231211/terakty-1915006500.html
В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год
В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год - РИА Новости, 11.12.2023
В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год
ФСБ России сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:50
2023-12-11T09:50
2023-12-11T09:50
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки. По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная разветвленная сеть агентов спецслужб Украины, созданная под контролем западных кураторов, и которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов энергетики и транспорта на полуострове. "Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств", - говорится в сообщении. "Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ", - отмечает ФСБ. Добавляется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек. "Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что на данный момент следственными органами "возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности", проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, отмечает ФСБ.
https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму сорвали 14 диверсий и терактов за 2023 год
ФСБ в 2023 году сорвала 14 диверсий и терактов в Крыму, в том числе на ж/д
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки.
По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная разветвленная сеть агентов спецслужб Украины
, созданная под контролем западных кураторов, и которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов энергетики и транспорта на полуострове.
"Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
"Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ", - отмечает ФСБ.
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Добавляется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек.
"Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым
и в районе города Феодосии
; подрывам газопроводов в городе Симферополе
и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области
и военнослужащим министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что на данный момент следственными органами "возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности", проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, отмечает ФСБ.
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