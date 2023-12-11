https://ria.ru/20231211/teplosnabzhenie-1915145220.html

Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору

Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору - РИА Новости, 11.12.2023

Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору

Глава Салехарда Алексей Титовский добился восстановления тепла в квартире женщины после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которое тот дал в ходе... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:51

2023-12-11T17:51

2023-12-11T17:51

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

теплоснабжение

дмитрий артюхов

алексей титовский

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915143378_0:147:2600:1610_1920x0_80_0_0_33aa80a82a4b04fe40e2dbb183769739.jpg

САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Глава Салехарда Алексей Титовский добился восстановления тепла в квартире женщины после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которое тот дал в ходе прямой линии, сообщил в своем телеграм-канале Титовский. Женщина ранее обратилась на прямую линию главы региона и пожаловалась на то, что в квартире нет отопления. Губернатор дал поручение главе Салехарда разобраться в ситуации. Мэр оперативно включился в работу и вскоре отчитался о результатах. "Дмитрий Андреевич (Артюхов - ред.), поручение выполнил. В квартире Александры тепло", — сообщил Титовский. Было проверено, как идут ремонтные работы по восстановлению отопления в квартирах дома, где проживает женщина, а также на общедомовой территории. "Сейчас нахожусь с собственником квартиры, с Александрой, которая обращалась к вам на прямую линию. Все проверили. Удостоверились, что у соседей Александры внизу ремонтные работы завершены. У Александры дома сейчас уже тепло. Завтра мы завершим работы. Уже дал распоряжение управляющей компании поторопиться с тем, чтобы завтра окончательно завершить работы по ремонту отопления на площади общедомового имущества", — сказал мэр на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Женщина на том же видео подтвердила, что работы проведены и в ее квартире сейчас тепло. Шестая ежегодная прямая линия губернатора Ямала прошла в воскресенье. Более двух часов глава региона отвечал на вопросы северян и журналистов. Всего в адрес главы региона поступило 1376 обращений, на 37 из них он ответил в ходе эфира. Большинство из них касались ключевых приоритетов развития региона: жилья, здравоохранения, дорог и транспорта, безопасности, создания в регионе лучшей территории детства. На все вопросы жителей дадут ответы профильные ведомства и администрации органов местного самоуправления, уточняют власти.

https://radiosputnik.ru/20231012/zima-1902205957.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), теплоснабжение, дмитрий артюхов, алексей титовский, жкх