https://ria.ru/20231211/teplosnabzhenie-1915145220.html
Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору
Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору - РИА Новости, 11.12.2023
Тепло восстановили в квартире жительницы ЯНАО после обращения к губернатору
Глава Салехарда Алексей Титовский добился восстановления тепла в квартире женщины после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которое тот дал в ходе... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:51
2023-12-11T17:51
2023-12-11T17:51
ямало-ненецкий автономный округ
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
теплоснабжение
дмитрий артюхов
алексей титовский
жкх
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САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Глава Салехарда Алексей Титовский добился восстановления тепла в квартире женщины после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которое тот дал в ходе прямой линии, сообщил в своем телеграм-канале Титовский. Женщина ранее обратилась на прямую линию главы региона и пожаловалась на то, что в квартире нет отопления. Губернатор дал поручение главе Салехарда разобраться в ситуации. Мэр оперативно включился в работу и вскоре отчитался о результатах. "Дмитрий Андреевич (Артюхов - ред.), поручение выполнил. В квартире Александры тепло", — сообщил Титовский. Было проверено, как идут ремонтные работы по восстановлению отопления в квартирах дома, где проживает женщина, а также на общедомовой территории. "Сейчас нахожусь с собственником квартиры, с Александрой, которая обращалась к вам на прямую линию. Все проверили. Удостоверились, что у соседей Александры внизу ремонтные работы завершены. У Александры дома сейчас уже тепло. Завтра мы завершим работы. Уже дал распоряжение управляющей компании поторопиться с тем, чтобы завтра окончательно завершить работы по ремонту отопления на площади общедомового имущества", — сказал мэр на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Женщина на том же видео подтвердила, что работы проведены и в ее квартире сейчас тепло. Шестая ежегодная прямая линия губернатора Ямала прошла в воскресенье. Более двух часов глава региона отвечал на вопросы северян и журналистов. Всего в адрес главы региона поступило 1376 обращений, на 37 из них он ответил в ходе эфира. Большинство из них касались ключевых приоритетов развития региона: жилья, здравоохранения, дорог и транспорта, безопасности, создания в регионе лучшей территории детства. На все вопросы жителей дадут ответы профильные ведомства и администрации органов местного самоуправления, уточняют власти.
https://radiosputnik.ru/20231012/zima-1902205957.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), теплоснабжение, дмитрий артюхов, алексей титовский, жкх
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Теплоснабжение, Дмитрий Артюхов, Алексей Титовский, ЖКХ
САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Глава Салехарда Алексей Титовский добился восстановления тепла в квартире женщины после поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которое тот дал в ходе прямой линии, сообщил в своем телеграм-канале Титовский.
Женщина ранее обратилась на прямую линию главы региона и пожаловалась на то, что в квартире нет отопления. Губернатор дал поручение главе Салехарда разобраться в ситуации. Мэр оперативно включился в работу и вскоре отчитался о результатах.
"Дмитрий Андреевич (Артюхов - ред.), поручение выполнил. В квартире Александры тепло", — сообщил Титовский
.
Было проверено, как идут ремонтные работы по восстановлению отопления в квартирах дома, где проживает женщина, а также на общедомовой территории.
"Сейчас нахожусь с собственником квартиры, с Александрой, которая обращалась к вам на прямую линию. Все проверили. Удостоверились, что у соседей Александры внизу ремонтные работы завершены. У Александры дома сейчас уже тепло. Завтра мы завершим работы. Уже дал распоряжение управляющей компании поторопиться с тем, чтобы завтра окончательно завершить работы по ремонту отопления на площади общедомового имущества", — сказал мэр на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
Женщина на том же видео подтвердила, что работы проведены и в ее квартире сейчас тепло.
Метеоролог: на Ямале ожидается аномально холодная зима
Шестая ежегодная прямая линия губернатора Ямала
прошла в воскресенье. Более двух часов глава региона отвечал на вопросы северян и журналистов.
Всего в адрес главы региона поступило 1376 обращений, на 37 из них он ответил в ходе эфира. Большинство из них касались ключевых приоритетов развития региона: жилья, здравоохранения, дорог и транспорта, безопасности, создания в регионе лучшей территории детства. На все вопросы жителей дадут ответы профильные ведомства и администрации органов местного самоуправления, уточняют власти.