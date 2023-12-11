https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html

Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза

Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза - РИА Новости, 11.12.2023

Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза

В результате теракта военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных повреждений, свидетельствуют выводы... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:37

2023-12-11T16:37

2023-12-11T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В результате теракта военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных повреждений, свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы, озвученные в Первом западном окружном военном суде. "Смерть Фомина наступила от взрывной травмы - прямая причинно-следственная связь", - огласила результаты экспертизы представитель гособвинения, передает корреспондент РИА Новости. "Установлена сочетанная комбинированная травма тела, кровоизлияние в головной мозг, ухо, полное разрушение правого глазного яблока, левая глазница повреждена, множественные осколочные ссадины головы, ожоги кожи, ушиб легких, множественные осколочные раны шеи, груди, обширное проникающее брюшное ранение, … , полное разрушение правой и левой кистей рук с их отрывом на суставах, множественные осколочные переломы предплечий, обширные раны бедер, ожоги", - перечислила гособвинитель. На скамье подсудимых за участие в теракте находится Дарья Трепова – ее следствие считает исполнительницей преступления, направленного на "дестабилизацию органов власти" и попытку "вынудить Россию завершить СВО". Именно она 2 апреля этого года передала Татарскому статуэтку с вмонтированной бомбой, втершись к нему в доверие под личиной патриотической художницы, полагает обвинение. В результате взрыва бомбы в кафе военкор погиб, еще 52 человека получили травмы.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге