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Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 11.12.2023 (обновлено: 16:41 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html
Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза
Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза - РИА Новости, 11.12.2023
Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза
В результате теракта военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных повреждений, свидетельствуют выводы... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:37
2023-12-11T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В результате теракта военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных повреждений, свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы, озвученные в Первом западном окружном военном суде. "Смерть Фомина наступила от взрывной травмы - прямая причинно-следственная связь", - огласила результаты экспертизы представитель гособвинения, передает корреспондент РИА Новости. "Установлена сочетанная комбинированная травма тела, кровоизлияние в головной мозг, ухо, полное разрушение правого глазного яблока, левая глазница повреждена, множественные осколочные ссадины головы, ожоги кожи, ушиб легких, множественные осколочные раны шеи, груди, обширное проникающее брюшное ранение, … , полное разрушение правой и левой кистей рук с их отрывом на суставах, множественные осколочные переломы предплечий, обширные раны бедер, ожоги", - перечислила гособвинитель. На скамье подсудимых за участие в теракте находится Дарья Трепова – ее следствие считает исполнительницей преступления, направленного на "дестабилизацию органов власти" и попытку "вынудить Россию завершить СВО". Именно она 2 апреля этого года передала Татарскому статуэтку с вмонтированной бомбой, втершись к нему в доверие под личиной патриотической художницы, полагает обвинение. В результате взрыва бомбы в кафе военкор погиб, еще 52 человека получили травмы.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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происшествия, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Военкор Татарский погиб при взрыве мгновенно, показала экспертиза

Судмедэкспертиза: смерть военкора Татарского наступила сразу же после взрыва

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. В результате теракта военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных повреждений, свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы, озвученные в Первом западном окружном военном суде.
"Смерть Фомина наступила от взрывной травмы - прямая причинно-следственная связь", - огласила результаты экспертизы представитель гособвинения, передает корреспондент РИА Новости.
"Установлена сочетанная комбинированная травма тела, кровоизлияние в головной мозг, ухо, полное разрушение правого глазного яблока, левая глазница повреждена, множественные осколочные ссадины головы, ожоги кожи, ушиб легких, множественные осколочные раны шеи, груди, обширное проникающее брюшное ранение, … , полное разрушение правой и левой кистей рук с их отрывом на суставах, множественные осколочные переломы предплечий, обширные раны бедер, ожоги", - перечислила гособвинитель.
На скамье подсудимых за участие в теракте находится Дарья Трепова – ее следствие считает исполнительницей преступления, направленного на "дестабилизацию органов власти" и попытку "вынудить Россию завершить СВО". Именно она 2 апреля этого года передала Татарскому статуэтку с вмонтированной бомбой, втершись к нему в доверие под личиной патриотической художницы, полагает обвинение. В результате взрыва бомбы в кафе военкор погиб, еще 52 человека получили травмы.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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