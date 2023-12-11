https://ria.ru/20231211/sud-1915054277.html
Эксперт рассказала в курском суде, как фашисты убили 26 детей в Дубровке
Эксперт рассказала в курском суде, как фашисты убили 26 детей в Дубровке - РИА Новости, 11.12.2023
Эксперт рассказала в курском суде, как фашисты убили 26 детей в Дубровке
Старший научный сотрудник музея Елена Добросердова рассказала в Курском областном суде, как фашисты убили 26 детей в селе Дубровка из-за того, что один из... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:19
2023-12-11T13:19
2023-12-11T13:19
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роман старовойт
генеральная прокуратура рф
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Старший научный сотрудник музея Елена Добросердова рассказала в Курском областном суде, как фашисты убили 26 детей в селе Дубровка из-за того, что один из офицеров не мог найти свой портсигар, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. Второе судебное заседание Курского областного суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны продолжилось в понедельник, 11 декабря, после объявленного перерыва в пятницу. В нём приняли участие жители Курской области, которые родились в конце 30-х годов прошлого столетия, они дали показания, опираясь на собственные воспоминания. Также о тех событиях рассказывали более молодые люди, вспоминая рассказы родителей. Об убийствах детей рассказала старший научный сотрудник музея "Юные защитники Родины" Елена Добросердова. "Из-за того, что немецкий офицер не нашел свой портсигар, 26 детей разных возрастов были загнаны в хату в селе Дубровка и зверски убиты — немцы кололи детей штыками, разбивали головы прикладами", — рассказала она. Добросердова вспомнила и о других случаях убийства детей. Например, 13-летнего Николая Филимонова избили до потери сознания, после чего он остался инвалидом, за то, что взял у немецкого полицейского два яблока. 14-летнего Алексея Абакумова расстреляли за то, что он не остановился, когда его окрикнул немецкий солдат. "Не менее трагична судьба подростков, которых немцы привлекали к различным работам. Детей нещадно эксплуатировали. В 14 лет подростки приравнивались к взрослым и их относили к категории трудоспособного населения. В документах оккупационного периода они именовались "мужчины и женщины от 14 лет и старше", — добавила Добросердова. Суд вновь объявил перерыв в заседании, оно продолжится в среду, 13 декабря. В первом заседании суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной участвовал губернатор Курской области Роман Старовойт в качестве заинтересованного лица. Он рассказал о массовых расстрелах мирных жителей, казнях заложников, полном уничтожении десятков населённых пунктов в Курской области. По данным Генпрокуратуры России, от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре сообщали, что свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию, где стали невольниками Третьего рейха. В Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел. Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации. Ранее подобные процессы о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях и других регионах.
https://ria.ru/20231125/ostanki-1911834254.html
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курская область, роман старовойт, генеральная прокуратура рф, россия, германия
Курская область, Роман Старовойт, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Германия
Эксперт рассказала в курском суде, как фашисты убили 26 детей в Дубровке
Сотрудник музея рассказала в курском суде, как фашисты убили 26 детей в Дубровке
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Старший научный сотрудник музея Елена Добросердова рассказала в Курском областном суде, как фашисты убили 26 детей в селе Дубровка из-за того, что один из офицеров не мог найти свой портсигар, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Второе судебное заседание Курского областного суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны продолжилось в понедельник, 11 декабря, после объявленного перерыва в пятницу. В нём приняли участие жители Курской области, которые родились в конце 30-х годов прошлого столетия, они дали показания, опираясь на собственные воспоминания. Также о тех событиях рассказывали более молодые люди, вспоминая рассказы родителей. Об убийствах детей рассказала старший научный сотрудник музея "Юные защитники Родины" Елена Добросердова.
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«
"Из-за того, что немецкий офицер не нашел свой портсигар, 26 детей разных возрастов были загнаны в хату в селе Дубровка и зверски убиты — немцы кололи детей штыками, разбивали головы прикладами", — рассказала она.
Добросердова вспомнила и о других случаях убийства детей. Например, 13-летнего Николая Филимонова избили до потери сознания, после чего он остался инвалидом, за то, что взял у немецкого полицейского два яблока. 14-летнего Алексея Абакумова расстреляли за то, что он не остановился, когда его окрикнул немецкий солдат.
"Не менее трагична судьба подростков, которых немцы привлекали к различным работам. Детей нещадно эксплуатировали. В 14 лет подростки приравнивались к взрослым и их относили к категории трудоспособного населения. В документах оккупационного периода они именовались "мужчины и женщины от 14 лет и старше", — добавила Добросердова.
Суд вновь объявил перерыв в заседании, оно продолжится в среду, 13 декабря.
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В первом заседании суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной участвовал губернатор Курской области Роман Старовойт
в качестве заинтересованного лица. Он рассказал о массовых расстрелах мирных жителей, казнях заложников, полном уничтожении десятков населённых пунктов в Курской области.
По данным Генпрокуратуры России
, от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре сообщали, что свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию
, где стали невольниками Третьего рейха. В Курске
было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел. Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации.
Ранее подобные процессы о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях
и других регионах.
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