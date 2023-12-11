https://ria.ru/20231211/stolknoveniya-1915170901.html

ВСУ избегают прямых столкновений под Артемовском, рассказал российский боец

ВСУ избегают прямых столкновений под Артемовском, рассказал российский боец - РИА Новости, 11.12.2023

ВСУ избегают прямых столкновений под Артемовском, рассказал российский боец

Украинские военнослужащие избегают прямых боестолкновений с российскими военнослужащими на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:45

2023-12-11T19:45

2023-12-11T19:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие избегают прямых боестолкновений с российскими военнослужащими на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Ламбер". Ранее один из командиров подразделения заявил РИА Новости, что отряды "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают успешно действовать на этом направлении. "Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами", - рассказал боец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки.

https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины