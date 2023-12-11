https://ria.ru/20231211/ssha-1915122532.html
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:42
2023-12-11T16:42
2023-12-11T16:42
россия
сша
украина
игорь кириллов
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:85:2000:1211_1920x0_80_0_0_986717228f4ab52e95b322975c5bb17f.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Женеве проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН. "Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов. В тоже время, отметил он, Россией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. "Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО", - сказа генерал. В статье Х КБТО говорится о том, что государства, участники настоящей конвенции, обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.
https://ria.ru/20230718/zabolevaniya-1884880655.html
https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_6b258d4cd3c5886e96d6bb34674f41c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, игорь кириллов, в мире, оон
Россия, США, Украина, Игорь Кириллов, В мире, ООН
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
МО: биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у союзников
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В Женеве
проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН
.
РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний
"Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов.
В тоже время, отметил он, Россией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.
"Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон
и Киев
позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО", - сказа генерал.
В статье Х КБТО говорится о том, что государства, участники настоящей конвенции, обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны