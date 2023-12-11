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Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США - РИА Новости, 11.12.2023
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16:42 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ssha-1915122532.html
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США
Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:42
2023-12-11T16:42
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игорь кириллов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Женеве проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН. "Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов. В тоже время, отметил он, Россией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. "Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО", - сказа генерал. В статье Х КБТО говорится о том, что государства, участники настоящей конвенции, обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.
https://ria.ru/20230718/zabolevaniya-1884880655.html
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россия, сша, украина, игорь кириллов, в мире, оон
Россия, США, Украина, Игорь Кириллов, В мире, ООН
Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США

МО: биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у союзников

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог в костюме биологической защиты
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог в костюме биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В Женеве проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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"Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов.
В тоже время, отметил он, Россией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.
"Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО", - сказа генерал.
В статье Х КБТО говорится о том, что государства, участники настоящей конвенции, обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.
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