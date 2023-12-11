https://ria.ru/20231211/ssha-1915122532.html

Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США

Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны прокомментировало голосование в Совбезе ООН по лабораториям США

Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:42

2023-12-11T16:42

2023-12-11T16:42

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Женеве проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН. "Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов. В тоже время, отметил он, Россией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. "Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО", - сказа генерал. В статье Х КБТО говорится о том, что государства, участники настоящей конвенции, обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене.

https://ria.ru/20230718/zabolevaniya-1884880655.html

https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html

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россия, сша, украина, игорь кириллов, в мире, оон