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Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 11.12.2023 (обновлено: 18:12 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:53
2023-12-11T18:12
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том, что страна выйдет из него с честью и одержит победу."Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО - ред.) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами. Мы отстаиваем справедливость, отстаиваем те идеалы, которые когда-то создали нашу огромную страну. Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации

Медведев назвал СВО испытанием, из которого Россия выйдет с честью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том, что страна выйдет из него с честью и одержит победу.
"Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО - ред.) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами. Мы отстаиваем справедливость, отстаиваем те идеалы, которые когда-то создали нашу огромную страну. Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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