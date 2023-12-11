https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:53
2023-12-11T17:53
2023-12-11T18:12
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том, что страна выйдет из него с честью и одержит победу."Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО - ред.) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами. Мы отстаиваем справедливость, отстаиваем те идеалы, которые когда-то создали нашу огромную страну. Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации
Медведев назвал СВО испытанием, из которого Россия выйдет с честью
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том, что страна выйдет из него с честью и одержит победу.
"Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО - ред.) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами. Мы отстаиваем справедливость, отстаиваем те идеалы, которые когда-то создали нашу огромную страну. Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине