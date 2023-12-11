https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915145564.html

Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации

Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев выразил уверенность в победе в спецоперации

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:53

2023-12-11T17:53

2023-12-11T18:12

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию испытанием для России и выразил уверенность в том, что страна выйдет из него с честью и одержит победу."Надо поддерживать наших ребят, которые защищают нашу страну. Это (СВО - ред.) испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами. Мы отстаиваем справедливость, отстаиваем те идеалы, которые когда-то создали нашу огромную страну. Мы не дадим ее никому разрушить. Как бы этого кому-то ни хотелось", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.

россия

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2023

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россия, дмитрий медведев