https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990873.html

Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.12.2023

Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T05:10

2023-12-11T05:10

2023-12-11T05:10

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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На Купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника... Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ. Затем расчет разведывательного беспилотника передал координаты новых целей – склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника на данном направлении", - сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве отметили, что целью стал заброшенный дом, рядом с которым располагались круглые антенны, предположительно, Starlink. В этом доме обосновались украинские военнослужащие. Пункт временной дислокации подразделения ВСУ и склад, где находилось оружие, были уничтожены одним беспилотником. "Дрон-камикадзе работает в одну сторону. Сегодня мы поразили склад боеприпасов и минометный расчет. Хорошо попали. Ровно. Залетели в окно. Взрыв произошел", - рассказал старший оператор расчета ударных FPV-дронов с позывным "Мамонт".

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия