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Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990873.html
Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:10
2023-12-11T05:10
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. &quot;На Купянском направлении разведка группировки войск &quot;Запад&quot; получили данные о наращивании сил противника... Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ. Затем расчет разведывательного беспилотника передал координаты новых целей – склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника на данном направлении&quot;, - сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве отметили, что целью стал заброшенный дом, рядом с которым располагались круглые антенны, предположительно, Starlink. В этом доме обосновались украинские военнослужащие. Пункт временной дислокации подразделения ВСУ и склад, где находилось оружие, были уничтожены одним беспилотником. "Дрон-камикадзе работает в одну сторону. Сегодня мы поразили склад боеприпасов и минометный расчет. Хорошо попали. Ровно. Залетели в окно. Взрыв произошел", - рассказал старший оператор расчета ударных FPV-дронов с позывным "Мамонт".
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

МО: дроны-камикадзе ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"На Купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника... Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ. Затем расчет разведывательного беспилотника передал координаты новых целей – склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника на данном направлении", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что целью стал заброшенный дом, рядом с которым располагались круглые антенны, предположительно, Starlink. В этом доме обосновались украинские военнослужащие. Пункт временной дислокации подразделения ВСУ и склад, где находилось оружие, были уничтожены одним беспилотником.
"Дрон-камикадзе работает в одну сторону. Сегодня мы поразили склад боеприпасов и минометный расчет. Хорошо попали. Ровно. Залетели в окно. Взрыв произошел", - рассказал старший оператор расчета ударных FPV-дронов с позывным "Мамонт".
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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