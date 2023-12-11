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Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990608.html
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на донецком... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:06
2023-12-11T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на донецком направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника", - говорится в описании к видео. По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8. "Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

МО: Су-25 ВКС нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на донецком направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства - вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника", - говорится в описании к видео.
По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8.
"Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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