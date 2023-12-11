https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990608.html

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на донецком... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T05:06

2023-12-11T05:06

2023-12-11T05:06

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами (НАР) по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ на донецком направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение НАР С-8 с кабрирования, противоракетные маневры, пуск тепловых ловушек и возвращение на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника", - говорится в описании к видео. По словам одного из летчиков с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8. "Выполнили взлет, выход в район удара, маневр "горка" с углом 15. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета. Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично", - рассказал летчик.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность