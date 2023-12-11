https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на краснолиманском направлении фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:04
2023-12-11T05:04
2023-12-11T05:04
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на краснолиманском направлении фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - подготовка самолета к вылету, взлет, выход в район применения вооружения, сброс пары авиабомб с УМПК и возвращение на аэродром базирования. "Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в описании к видео. По словам пилота Су-34 Олега, полет проходил на высоте 11 тысяч метров, "за облаками". "Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - сказал летчик.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914989316.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: Су-34 уничтожил солдат ВСУ под Красным Лиманом фугасными авиабомбами
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на краснолиманском направлении фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства - подготовка самолета к вылету, взлет, выход в район применения вооружения, сброс пары авиабомб с УМПК и возвращение на аэродром базирования.
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"Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в описании к видео.
По словам пилота Су-34 Олега, полет проходил на высоте 11 тысяч метров, "за облаками". "Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - сказал летчик.
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