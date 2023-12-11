https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990111.html
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:02
2023-12-11T05:02
2023-12-11T05:20
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — рассказал Гордеев.Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, уточнил собеседник агентства.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.В воскресенье Минобороны сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и четыре единицы техники.
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: войска пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — рассказал Гордеев.
Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, уточнил собеседник агентства.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.
В воскресенье Минобороны сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и четыре единицы техники.
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