https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990111.html

Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023

Российские войска пресекли попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T05:02

2023-12-11T05:02

2023-12-11T05:20

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — рассказал Гордеев.Кроме того, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, уточнил собеседник агентства.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки, заключил Гордеев.В воскресенье Минобороны сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили около 80 человек и четыре единицы техники.

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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия