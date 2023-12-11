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Российские десантники уничтожили дронами бронетехнику ВСУ у Днепра
Российские десантники уничтожили дронами бронетехнику ВСУ у Днепра - РИА Новости, 11.12.2023
Российские десантники уничтожили дронами бронетехнику ВСУ у Днепра
Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" два танка и самоходно-артиллерийскую... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:45
2023-12-11T04:45
2023-12-11T04:45
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Расчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" два танка и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. "Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - сообщили в МО.
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Российские десантники уничтожили дронами бронетехнику ВСУ у Днепра
МО: десантники уничтожили "Ланцетами" бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра