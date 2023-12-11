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Российские десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска
Российские десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 11.12.2023
Российские десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска
Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили украинских военнослужащих с занимаемых позиций к северо-западу от... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:33
2023-12-11T04:33
2023-12-11T04:33
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили украинских военнослужащих с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска и взяли в плен более 20 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Штурм украинских позиций происходил при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов БПЛА, которые корректировали штурмовиков и поддерживали десантников, сбрасывая боеприпасы на пехоту противника. "Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими. По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков", - сообщили в МО РФ.
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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска
МО: российские десантники выбили ВСУ с позиций у Артемовска и взяли пленных
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили украинских военнослужащих с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска и взяли в плен более 20 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Штурм украинских позиций происходил при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов БПЛА, которые корректировали штурмовиков и поддерживали десантников, сбрасывая боеприпасы на пехоту противника.
"Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими. По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков", - сообщили в МО РФ.