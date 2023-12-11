https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914986973.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 11.12.2023

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ на Купянском... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T03:03

2023-12-11T03:03

2023-12-11T03:06

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ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ", — рассказали представители ведомства.В министерстве также уточнили, что военнослужащие группировки войск "Запад" теснят противника на этом участке фронта, а артиллерия им круглосуточно помогает. "В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника", — пояснили собеседники агентства.В воскресенье Минобороны сообщило об отражении трех атак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили около 30 военнослужащих и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914948869.html

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