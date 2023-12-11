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СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе - РИА Новости, 11.12.2023
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10:17 11.12.2023 (обновлено: 11:12 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html
СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе
СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе
США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:17
2023-12-11T11:12
политика
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
алексей данилов
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times.&quot;Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи&quot;, — говорится в материале.Как отметили журналисты, западные политики не могут прийти к согласию по вопросу выделения дополнительных денег Киеву.По информации издания, послы стран ЕС накануне вели переговоры по этому поводу, которые продолжались более 14 часов.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html
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политика, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, дмитрий кулеба
Политика, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Евросоюз, Дмитрий Кулеба
СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе

FT: США и ЕС могут перестать финансово поддерживать Украину на этой неделе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times.
«

"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.

Как отметили журналисты, западные политики не могут прийти к согласию по вопросу выделения дополнительных денег Киеву.
По информации издания, послы стран ЕС накануне вели переговоры по этому поводу, которые продолжались более 14 часов.
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Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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