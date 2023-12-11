СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе
FT: США и ЕС могут перестать финансово поддерживать Украину на этой неделе
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times.
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"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.
Как отметили журналисты, западные политики не могут прийти к согласию по вопросу выделения дополнительных денег Киеву.
По информации издания, послы стран ЕС накануне вели переговоры по этому поводу, которые продолжались более 14 часов.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.