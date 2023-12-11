https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html

СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе

СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: Зеленский может лишиться двух союзников на этой неделе

США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:17

2023-12-11T10:17

2023-12-11T11:12

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США и Евросоюз могут к концу недели перестать финансово поддерживать Украину, пишет газета Financial Times."Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.Как отметили журналисты, западные политики не могут прийти к согласию по вопросу выделения дополнительных денег Киеву.По информации издания, послы стран ЕС накануне вели переговоры по этому поводу, которые продолжались более 14 часов.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html

https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html

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политика, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, дмитрий кулеба