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Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:54 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/sotsobek-1915104234.html
Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года
Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года - РИА Новости, 11.12.2023
Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года
До конца 2023 года в Подмосковье планируется открыть семь новых социальных объектов. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил министр строительного... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:54
2023-12-11T15:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.До конца 2023 года в Подмосковье планируется открыть семь новых социальных объектов. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, передал телеканал “360”.По словам чиновника, всего в этом году в Подмосковье открылось 50 учреждений социальной направленности. В следующем году власти запланировали построить 72 соцобъекта."В следующем году у нас в планах – 72 объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования. Также в 2024 году значительный прирост по строительству объектов здравоохранения", – сказал Локтев.Как отметил министр, в этом году в регионе заработали 23 новые школы, 13 детских садов, а также три образовательных кластера: физтех-лицей имени Капицы, гимназия имени Примакова и технолицей имени Долгих. За шесть месяцев была достроена заброшенная школа в Дмитрове (село Озерецкое). Новые учреждения также появились в Раменском, Рузе, Чехове, Шатуре, Пушкино и других округах.Министр добавил, что в этом году специалисты возвели 36 объектов образования."Завершаем в этом году строительство четырех школ и переходим к их оснащению в начале 2024 года. Всего в 2023 году было введено 36 объектов образования. Это самая масштабная программа по вводу за счет бюджета Московской области", – сказал он.В 2024 году в регионе планируется построить 25 школ и 11 детских садов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.До конца 2023 года в Подмосковье планируется открыть семь новых социальных объектов. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, передал телеканал “360”.
По словам чиновника, всего в этом году в Подмосковье открылось 50 учреждений социальной направленности. В следующем году власти запланировали построить 72 соцобъекта.
"В следующем году у нас в планах – 72 объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования. Также в 2024 году значительный прирост по строительству объектов здравоохранения", – сказал Локтев.
Как отметил министр, в этом году в регионе заработали 23 новые школы, 13 детских садов, а также три образовательных кластера: физтех-лицей имени Капицы, гимназия имени Примакова и технолицей имени Долгих. За шесть месяцев была достроена заброшенная школа в Дмитрове (село Озерецкое). Новые учреждения также появились в Раменском, Рузе, Чехове, Шатуре, Пушкино и других округах.
Министр добавил, что в этом году специалисты возвели 36 объектов образования.
"Завершаем в этом году строительство четырех школ и переходим к их оснащению в начале 2024 года. Всего в 2023 году было введено 36 объектов образования. Это самая масштабная программа по вводу за счет бюджета Московской области", – сказал он.
В 2024 году в регионе планируется построить 25 школ и 11 детских садов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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