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Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года

Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года - РИА Новости, 11.12.2023

Семь новых соцобъектов появятся в Подмосковье до конца текущего года

До конца 2023 года в Подмосковье планируется открыть семь новых социальных объектов. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил министр строительного... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:54

2023-12-11T15:54

2023-12-11T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.До конца 2023 года в Подмосковье планируется открыть семь новых социальных объектов. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, передал телеканал “360”.По словам чиновника, всего в этом году в Подмосковье открылось 50 учреждений социальной направленности. В следующем году власти запланировали построить 72 соцобъекта."В следующем году у нас в планах – 72 объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования. Также в 2024 году значительный прирост по строительству объектов здравоохранения", – сказал Локтев.Как отметил министр, в этом году в регионе заработали 23 новые школы, 13 детских садов, а также три образовательных кластера: физтех-лицей имени Капицы, гимназия имени Примакова и технолицей имени Долгих. За шесть месяцев была достроена заброшенная школа в Дмитрове (село Озерецкое). Новые учреждения также появились в Раменском, Рузе, Чехове, Шатуре, Пушкино и других округах.Министр добавил, что в этом году специалисты возвели 36 объектов образования."Завершаем в этом году строительство четырех школ и переходим к их оснащению в начале 2024 года. Всего в 2023 году было введено 36 объектов образования. Это самая масштабная программа по вводу за счет бюджета Московской области", – сказал он.В 2024 году в регионе планируется построить 25 школ и 11 детских садов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)