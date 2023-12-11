https://ria.ru/20231211/sotrudnichestvo-1915031594.html
В СПЧ хотят наладить сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ
В СПЧ хотят наладить сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ - РИА Новости, 11.12.2023
В СПЧ хотят наладить сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ
Для защиты прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом необходимо тесное сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ и максимальное... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:52
2023-12-11T11:52
2023-12-11T11:52
александр брод
снг
татьяна москалькова
россия
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Для защиты прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом необходимо тесное сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ и максимальное содействие ей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Наладить тесное сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ, оказать максимальное содействие комиссии в деле защиты прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом", - выдвинул рекомендацию Брод в конце своего доклада, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кроме того, в докладе член СПЧ отметил, что нужно активизировать деятельность российского правозащитного сообщества, которая направлена на отслеживание ситуации с нарушениями прав россиян и соотечественников за рубежом. "Консолидировать усилия органов государственной власти Российской Федерации, общественных организаций, представителей правозащитного сообщества… Развивать межведомственное взаимодействие по вопросам эффективной государственной защиты прав и свобод граждан… Активнее привлекать к процессу правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом представителей научного, экспертного и образовательного сообщества России", - добавил Брод, говоря о мерах борьбы с подобными нарушениями. Правозащитник также подчеркнул, что необходимо привлекать к работе по данной проблеме авторитетных политиков, национальных и духовных лидеров, деятелей науки и культуры, экспертов, журналистов, которые разделяют ценности "русского мира". В конце ноября председателем комиссии по правам человека СНГ на два года была избрана уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
https://ria.ru/20231206/falsifikatsiya-1914108850.html
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александр брод, снг, татьяна москалькова, россия, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Александр Брод, СНГ, Татьяна Москалькова, Россия, В мире, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ хотят наладить сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ
В СПЧ заявили о необходимости сотрудничества с Комиссией по правам человека СНГ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Для защиты прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом необходимо тесное сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ и максимальное содействие ей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Наладить тесное сотрудничество с Комиссией по правам человека СНГ, оказать максимальное содействие комиссии в деле защиты прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом", - выдвинул рекомендацию Брод в конце своего доклада, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Кроме того, в докладе член СПЧ отметил, что нужно активизировать деятельность российского правозащитного сообщества, которая направлена на отслеживание ситуации с нарушениями прав россиян и соотечественников за рубежом.
"Консолидировать усилия органов государственной власти Российской Федерации, общественных организаций, представителей правозащитного сообщества… Развивать межведомственное взаимодействие по вопросам эффективной государственной защиты прав и свобод граждан… Активнее привлекать к процессу правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом представителей научного, экспертного и образовательного сообщества России", - добавил Брод, говоря о мерах борьбы с подобными нарушениями.
Правозащитник также подчеркнул, что необходимо привлекать к работе по данной проблеме авторитетных политиков, национальных и духовных лидеров, деятелей науки и культуры, экспертов, журналистов, которые разделяют ценности "русского мира".
В конце ноября председателем комиссии по правам человека СНГ на два года была избрана уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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