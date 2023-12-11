https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915178341.html

Сийярто рассказал о встрече с Кулебой

Сийярто рассказал о встрече с Кулебой - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто рассказал о встрече с Кулебой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:28

2023-12-11T20:28

2023-12-11T20:46

украина

евросоюз

петер сийярто

венгрия

дмитрий кулеба

будапешт

в мире

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос.Сийярто сообщил, что по часу разговаривал с Кулебой и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.Он напомнил, что не встречался с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной"."Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС "не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество". "Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведет переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", - добавил Сийярто.Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231211/vstuplenie-1915159574.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, евросоюз, петер сийярто, венгрия, дмитрий кулеба, будапешт, в мире, еврокомиссия, ольга стефанишина