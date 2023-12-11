Сийярто рассказал о встрече с Кулебой
Сийярто сообщил, что донес до Кулебы позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос.
Сийярто сообщил, что по часу разговаривал с Кулебой и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.
Он напомнил, что не встречался с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной".
«
"Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС "не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество". "Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведет переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", - добавил Сийярто.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.