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Сийярто рассказал о встрече с Кулебой - РИА Новости, 11.12.2023
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20:28 11.12.2023 (обновлено: 20:46 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915178341.html
Сийярто рассказал о встрече с Кулебой
Сийярто рассказал о встрече с Кулебой - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто рассказал о встрече с Кулебой
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:28
2023-12-11T20:46
украина
евросоюз
петер сийярто
венгрия
дмитрий кулеба
будапешт
в мире
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос.Сийярто сообщил, что по часу разговаривал с Кулебой и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.Он напомнил, что не встречался с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной".&quot;Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза&quot;, - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС "не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество". "Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведет переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", - добавил Сийярто.Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231211/vstuplenie-1915159574.html
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украина, евросоюз, петер сийярто, венгрия, дмитрий кулеба, будапешт, в мире, еврокомиссия, ольга стефанишина
Украина, Евросоюз, Петер Сийярто, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Будапешт, В мире, Еврокомиссия, Ольга Стефанишина
Сийярто рассказал о встрече с Кулебой

Сийярто сообщил, что донес до Кулебы позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил тому, что, по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан, в то время как это не тактический, а исторический вопрос.
Сийярто сообщил, что по часу разговаривал с Кулебой и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.
Он напомнил, что не встречался с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной".
«

"Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

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По его словам, предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС "не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество". "Достаточно задуматься о нерешаемых проблемах, вызванных предыдущим решением Еврокомиссии о транзите зерна или отменой лицензионных требований для украинских грузовиков. Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведет переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", - добавил Сийярто.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаЕвросоюзПетер СийяртоВенгрияДмитрий КулебаБудапештВ миреЕврокомиссияОльга Стефанишина
 
 
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