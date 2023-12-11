https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915131361.html

Сийярто заявил, что встретится с Кулебой и Стефанишиной

Сийярто заявил, что встретится с Кулебой и Стефанишиной - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто заявил, что встретится с Кулебой и Стефанишиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил венгерским журналистам, что в понедельник проведет в Брюсселе встречи с... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:06

2023-12-11T17:06

2023-12-11T17:39

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил венгерским журналистам, что в понедельник проведет в Брюсселе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и вице-премьером Ольгой Стефанишиной, обсудит отношения Будапешта и Киева, а также подготовку возможной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Трансляцию вел телеканал М1."Сегодня мой украинский коллега попросил о личной встрече, впервые с начала войны. Разумеется, я сразу согласился, мы встретимся лично во второй половине дня. Также о личной встрече меня попросила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, которая в украинском правительстве отвечает за сотрудничество с международными организациями, я согласился, мы запланировали встречу", - сказал Сийярто.По его словам, для личной встречи Орбана и Зеленского необходима предварительная подготовка, потому что "она будет иметь смысл, только если будет шанс достичь конкретного позитивного результата", а не "просто сделать фото и отметить, что встреча состоялась"."Мы заинтересованы в том, чтобы улучшить отношения с Украиной, это соседняя страна, мы хотим быть в хороших отношениях со всеми соседями <...> Это в интересах обеих стран, а прежде всего - в интересах закарпатских венгров. И до сих пор не от нас зависело, что мы не могли хорошо ладить, потому что это не мы отбирали права украинского меньшинства в Венгрии, а на Украине отбирали права закарпатских венгров", - отметил Сийярто.

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина