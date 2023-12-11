https://ria.ru/20231211/shvetsiya-1915072932.html

Швеция хочет выделить Украине около 134 миллионов долларов

Швеция хочет выделить Украине около 134 миллионов долларов - РИА Новости, 11.12.2023

Швеция хочет выделить Украине около 134 миллионов долларов

Швеция намерена выделить Украине 1,4 миллиарда шведских крон (около 134 миллионов долларов) в рамках нового пакета невоенной помощи, сообщили премьер-министр... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:18

2023-12-11T14:18

2023-12-11T14:56

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Швеция намерена выделить Украине 1,4 миллиарда шведских крон (около 134 миллионов долларов) в рамках нового пакета невоенной помощи, сообщили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр по вопросам помощи и внешней торговли Йохан Форссел на пресс-конференции в понедельник."Пакет помощи, который мы презентуем сегодня, пойдет в том числе на электроснабжение, обеспечение отоплением и другую критически важную энергетическую инфраструктуру", - сказал Форссел на конференции, транслировавшийся на сайте правительства королевства. Решение о предоставлении помощи будет принято в четверг на заседании кабмина, отметил в свою очередь Кристерссон. Пакет может стать крупнейшим в рамках двусторонней помощи Швеции Украине, отметил Форссел.На слайде, показанном в рамках конференции, было продемонстрировано, что 900 миллионов крон (около 86 миллионов долларов) будут выделены на энергетическую инфраструктуру через Всемирный банк, 300 миллионов крон (более 28 миллионов долларов) пойдут на поддержку в области энергии и окружающей среды через Европейский банк реконструкции и развития, 25 миллионов крон (более 2,3 миллиона долларов) - на различные меры поддержки через шведский орган гражданской обороны и готовности, 100 миллионов крон (9,5 миллиона долларов) - на поддержку экспорта зерна по Всемирной продовольственной программе и 75 миллионов крон (более 7 миллионов долларов) будут направлены на поддержку образовательного сектора через ЮНЕСКО.Ранее стало известно, что Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen. Правительство Швеции в октябре заявило, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство скандинавской страны в НАТО, кабмин официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швеция, ситуация в днр и лнр