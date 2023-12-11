https://ria.ru/20231211/shkola_eksporta_rets-1915092022.html
Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия"
Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия" - РИА Новости, 11.12.2023
Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия"
Школа экспорта Российского экспортного центра в партнерстве с ВЭБ.РФ 16 декабря проведет бизнес-игру "Международная выставка" на площадке выставки-форума... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:18
2023-12-11T15:18
2023-12-11T15:18
российский экспортный центр (рэц)
выставка-форум "россия"
экономика
вднх
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра в партнерстве с ВЭБ.РФ 16 декабря проведет бизнес-игру "Международная выставка" на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщает РЭЦ."В ходе игры участники будут моделировать работу на международной выставке. Перед участниками, представляющими экспортеров, будет стоять задача выгодно представить свою продукцию импортерам с учетом кросс-культурных особенностей коммуникации", - говорится в сообщении.Принять участие в игре смогут студенты вузов, обучающиеся по направлениям ВЭД. Участие бесплатное."Студенты смогут примерить на себя три роли: российских экспортеров, их потенциальных зарубежных партнеров и строгих, но справедливых наблюдателей. Игра позволит им погрузиться в атмосферу работы на международной выставке и понять ее специфику, научит находить общий язык с представителями других культур и добиваться своих целей", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Школа экспорта проведет игру дважды – с 11.00 до 12.30 мск, а также с 15.00 до 16.30 мск. Место проведения: ВДНХ, павильон ВЭБ.РФ, павильон №59.В рамках бизнес-игры пройдет инсайт-сессия, посвященная особенностям кросс-культурной коммуникации с иностранным партнером.
https://ria.ru/20231128/podderzhka_predprinimateley-1912463153.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), выставка-форум "россия", экономика, вднх, москва
Российский экспортный центр (РЭЦ), Выставка-форум "Россия", Экономика, ВДНХ, Москва
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра в партнерстве с ВЭБ.РФ 16 декабря проведет бизнес-игру "Международная выставка" на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщает РЭЦ.
"В ходе игры участники будут моделировать работу на международной выставке. Перед участниками, представляющими экспортеров, будет стоять задача выгодно представить свою продукцию импортерам с учетом кросс-культурных особенностей коммуникации", - говорится в сообщении.
Принять участие в игре смогут студенты вузов, обучающиеся по направлениям ВЭД. Участие бесплатное.
РЭЦ рассказал о поддержке выхода молодых предпринимателей на внешние рынки
"Студенты смогут примерить на себя три роли: российских экспортеров, их потенциальных зарубежных партнеров и строгих, но справедливых наблюдателей. Игра позволит им погрузиться в атмосферу работы на международной выставке и понять ее специфику, научит находить общий язык с представителями других культур и добиваться своих целей", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ
Алисия Никитина.
Школа экспорта проведет игру дважды – с 11.00 до 12.30 мск, а также с 15.00 до 16.30 мск. Место проведения: ВДНХ
, павильон ВЭБ.РФ, павильон №59.
В рамках бизнес-игры пройдет инсайт-сессия, посвященная особенностям кросс-культурной коммуникации с иностранным партнером.