https://ria.ru/20231211/shkola_eksporta_rets-1915092022.html

Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия"

Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия" - РИА Новости, 11.12.2023

Школа экспорта РЭЦ проведет деловую игру для студентов на форуме "Россия"

Школа экспорта Российского экспортного центра в партнерстве с ВЭБ.РФ 16 декабря проведет бизнес-игру "Международная выставка" на площадке выставки-форума... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:18

2023-12-11T15:18

2023-12-11T15:18

российский экспортный центр (рэц)

выставка-форум "россия"

экономика

вднх

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра в партнерстве с ВЭБ.РФ 16 декабря проведет бизнес-игру "Международная выставка" на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщает РЭЦ."В ходе игры участники будут моделировать работу на международной выставке. Перед участниками, представляющими экспортеров, будет стоять задача выгодно представить свою продукцию импортерам с учетом кросс-культурных особенностей коммуникации", - говорится в сообщении.Принять участие в игре смогут студенты вузов, обучающиеся по направлениям ВЭД. Участие бесплатное."Студенты смогут примерить на себя три роли: российских экспортеров, их потенциальных зарубежных партнеров и строгих, но справедливых наблюдателей. Игра позволит им погрузиться в атмосферу работы на международной выставке и понять ее специфику, научит находить общий язык с представителями других культур и добиваться своих целей", - поделилась генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Школа экспорта проведет игру дважды – с 11.00 до 12.30 мск, а также с 15.00 до 16.30 мск. Место проведения: ВДНХ, павильон ВЭБ.РФ, павильон №59.В рамках бизнес-игры пройдет инсайт-сессия, посвященная особенностям кросс-культурной коммуникации с иностранным партнером.

https://ria.ru/20231128/podderzhka_predprinimateley-1912463153.html

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российский экспортный центр (рэц), выставка-форум "россия", экономика, вднх, москва