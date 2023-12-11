https://ria.ru/20231211/shkola-1915149911.html
Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области
Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области - РИА Новости, 11.12.2023
Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области
Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:08
2023-12-11T18:08
2023-12-11T18:50
общество
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николай лесков
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов. Самая большая школа Поморья, школа № 7, находится в архангельском микрорайоне Майская горка, она рассчитана на 1600 человек, обучающихся в одну смену, и носит имя местного историка Владимира Булатова. Главе государства об учебном заведении рассказывал его директор Илья Иванкин. Путину, в частности, показали столовую с интерактивным меню и стойкой для быстрого перекуса старшеклассников, которую установили по просьбе самих школьников. Также президенту рассказали, что учащиеся едят борщ с ламинарией, а в выпечку и компоты для них добавляются северные ягоды от местных производителей в рамках реализации регионального стандарта питания. В одном из учебных классов главе государства на интерактивной доске продемонстрировали тест по литературе для шестого класса по произведению Николая Лескова "Левша". Директор школы признался, что сам не смог ответить на все вопросы. "Ребята должны быть лучше, чем мы. Поэтому они должны сложнее решать", - улыбнулся Путин. Ему также рассказали о планах на базе этой школы обучать архангельских ребят информационным технологиям и искусственному интеллекту. "В некоторых странах с первого класса уже учебники", - заметил президент. Директор также попросил главу государства поддержать участие Архангельского педколледжа в программах судостроительного профессионалитета. "Я поговорю с руководством", - пообещал Путин. Он похвалил и тренажеры, которые установлены в школьном спортзале, где могут заниматься как дети, так и сами педагоги. "Хорошие тренажеры", - заметил президент. На память о посещении школы он оставил памятную подпись.
https://ria.ru/20231211/putin-1915083866.html
https://ria.ru/20231211/putin-1915093002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915160238_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac76cc0dc05124600825017502b8b0d5.jpg
Путин посетил крупнейшую школу в Архангельске
Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов.
2023-12-11T18:08
true
PT2M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, архангельская область, архангельск, николай лесков, владимир путин
Общество, Архангельская область, Архангельск, Николай Лесков, Владимир Путин
Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области
Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную в области школу номер 7
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов.
Самая большая школа Поморья, школа № 7, находится в архангельском микрорайоне Майская горка, она рассчитана на 1600 человек, обучающихся в одну смену, и носит имя местного историка Владимира Булатова. Главе государства об учебном заведении рассказывал его директор Илья Иванкин.
Путину, в частности, показали столовую с интерактивным меню и стойкой для быстрого перекуса старшеклассников, которую установили по просьбе самих школьников. Также президенту рассказали, что учащиеся едят борщ с ламинарией, а в выпечку и компоты для них добавляются северные ягоды от местных производителей в рамках реализации регионального стандарта питания.
В одном из учебных классов главе государства на интерактивной доске продемонстрировали тест по литературе для шестого класса по произведению Николая Лескова
"Левша". Директор школы признался, что сам не смог ответить на все вопросы.
Путин прибыл в Архангельскую область
«
"Ребята должны быть лучше, чем мы. Поэтому они должны сложнее решать", - улыбнулся Путин.
Ему также рассказали о планах на базе этой школы обучать архангельских ребят информационным технологиям и искусственному интеллекту.
«
"В некоторых странах с первого класса уже учебники", - заметил президент.
Директор также попросил главу государства поддержать участие Архангельского педколледжа в программах судостроительного профессионалитета.
«
"Я поговорю с руководством", - пообещал Путин.
Он похвалил и тренажеры, которые установлены в школьном спортзале, где могут заниматься как дети, так и сами педагоги.
«
"Хорошие тренажеры", - заметил президент.
На память о посещении школы он оставил памятную подпись.
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках