https://ria.ru/20231211/shkola-1915149911.html

Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области

Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области - РИА Новости, 11.12.2023

Путин осмотрел самую большую школу в Архангельской области

Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:08

2023-12-11T18:08

2023-12-11T18:50

общество

архангельская область

архангельск

николай лесков

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов. Самая большая школа Поморья, школа № 7, находится в архангельском микрорайоне Майская горка, она рассчитана на 1600 человек, обучающихся в одну смену, и носит имя местного историка Владимира Булатова. Главе государства об учебном заведении рассказывал его директор Илья Иванкин. Путину, в частности, показали столовую с интерактивным меню и стойкой для быстрого перекуса старшеклассников, которую установили по просьбе самих школьников. Также президенту рассказали, что учащиеся едят борщ с ламинарией, а в выпечку и компоты для них добавляются северные ягоды от местных производителей в рамках реализации регионального стандарта питания. В одном из учебных классов главе государства на интерактивной доске продемонстрировали тест по литературе для шестого класса по произведению Николая Лескова "Левша". Директор школы признался, что сам не смог ответить на все вопросы. "Ребята должны быть лучше, чем мы. Поэтому они должны сложнее решать", - улыбнулся Путин. Ему также рассказали о планах на базе этой школы обучать архангельских ребят информационным технологиям и искусственному интеллекту. "В некоторых странах с первого класса уже учебники", - заметил президент. Директор также попросил главу государства поддержать участие Архангельского педколледжа в программах судостроительного профессионалитета. "Я поговорю с руководством", - пообещал Путин. Он похвалил и тренажеры, которые установлены в школьном спортзале, где могут заниматься как дети, так и сами педагоги. "Хорошие тренажеры", - заметил президент. На память о посещении школы он оставил памятную подпись.

https://ria.ru/20231211/putin-1915083866.html

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Путин посетил крупнейшую школу в Архангельске Владимир Путин в ходе визита в Архангельск осмотрел самую крупную школу области - школу № 7, посетил столовую, где реализуется региональный стандарт питания, и побывал в одном из учебных классов. 2023-12-11T18:08 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, архангельская область, архангельск, николай лесков, владимир путин