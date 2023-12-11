Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России
Вулин: Вучич не присоединится к санкциям против России и не признает Косово
Вид на Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Власти Сербии во главе с президентом Александром Вучичем не поддержат санкции Запада в отношении РФ, не признают независимость Косово и не прекратят поддержку Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка), лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Внеочередные выборы в Скупщину (парламент) Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина, назначены на 17 декабря. Правом голоса обладают около 6,5 миллиона граждан.
"Сербия, которой предводительствует президент Вучич и правительство, которое поддерживает "Движение социалистов", не признают Косово, не оставят Республику Сербскую, не перестанут заботиться о сербах в Черногории и не введут санкции против РФ. Невведение санкций в отношении России - мера нашего самоуважения. Наша политика - политика военного нейтралитета и политика сопротивления злу и насилию", - цитирует "Движение социалистов" выступление Вулина перед сторонниками на предвыборном митинге в Белграде.
Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА, требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.