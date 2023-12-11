https://ria.ru/20231211/serbiya-1915138151.html

Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России

Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России - РИА Новости, 11.12.2023

Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России

Власти Сербии во главе с президентом Александром Вучичем не поддержат санкции Запада в отношении РФ, не признают независимость Косово и не прекратят поддержку... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:29

2023-12-11T17:29

2023-12-11T17:29

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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Власти Сербии во главе с президентом Александром Вучичем не поддержат санкции Запада в отношении РФ, не признают независимость Косово и не прекратят поддержку Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка), лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Внеочередные выборы в Скупщину (парламент) Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина, назначены на 17 декабря. Правом голоса обладают около 6,5 миллиона граждан. "Сербия, которой предводительствует президент Вучич и правительство, которое поддерживает "Движение социалистов", не признают Косово, не оставят Республику Сербскую, не перестанут заботиться о сербах в Черногории и не введут санкции против РФ. Невведение санкций в отношении России - мера нашего самоуважения. Наша политика - политика военного нейтралитета и политика сопротивления злу и насилию", - цитирует "Движение социалистов" выступление Вулина перед сторонниками на предвыборном митинге в Белграде. Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией". Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА, требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.

https://ria.ru/20231210/serbiya-1914915774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сербия, александр вулин, александр вучич, санкции в отношении россии