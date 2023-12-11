https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915180036.html
ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев
ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев - РИА Новости, 11.12.2023
ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев
Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:42
2023-12-11T20:42
2023-12-11T20:42
в мире
западный берег реки иордан
израиль
брюссель
жозеп боррель
аджа лябиб
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Наши службы работают над составлением списка лиц, причастных к насилию, нападениям на гражданских палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Это планируется в рамках санкционного режима за нарушение прав человека", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе. Он пояснил, что подготовленные списки затем будут переданы на рассмотрение государств-членов для окончательного утверждения. Ранее в понедельник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20231208/ierusalim-1914717529.html
западный берег реки иордан
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брюссель
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западный берег реки иордан, израиль, брюссель, жозеп боррель, аджа лябиб, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Брюссель, Жозеп Боррель, Аджа Лябиб, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев
Боррель заявил, что ЕС начал работу над санкциями против израильских поселенцев