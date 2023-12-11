https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915180036.html

ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев

ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев - РИА Новости, 11.12.2023

ЕС начал готовить санкции против израильских поселенцев

Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:42

2023-12-11T20:42

2023-12-11T20:42

в мире

западный берег реки иордан

израиль

брюссель

жозеп боррель

аджа лябиб

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Службы ЕС начали работу над составлением списка лиц, которые попадут под европейские санкции из-за нападений на палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Наши службы работают над составлением списка лиц, причастных к насилию, нападениям на гражданских палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Это планируется в рамках санкционного режима за нарушение прав человека", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе. Он пояснил, что подготовленные списки затем будут переданы на рассмотрение государств-членов для окончательного утверждения. Ранее в понедельник глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20231208/ierusalim-1914717529.html

западный берег реки иордан

израиль

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, западный берег реки иордан, израиль, брюссель, жозеп боррель, аджа лябиб, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году